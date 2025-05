Harga Pangan Hari Ini (19/5): Beras hingga Telur Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah harga komoditas pangan pagi ini, Senin (19/5/2025) dibuka bervariasi. Sumber pangan pokok seperti beras premium hingga beras medium mengalami kenaikan.

Mengutip data Tabel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 07.33 WIB, harga beras premium naik 1,08% menjadi Rp15.746 pagi ini. Diikuti harga beras medium yang juga merangkak naik 0,99% menjadi Rp13.852 per kg.

Meski demikian, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun tipis 0,66% menjadi Rpp12.564 per kg dari harga sebelumnya Rp12.648 per kg pada 18 Mei 2025.

Kemudian, harga cabai merah keriting juga tercatat naik 0,66% menjadi Rp49.094 per kg dan cabai rawit merah naik cukup signifikan 5,10% menjadi Rpp53.000 per kg. Sedangkan, cabai merah besar justru turun 4,30% menjadi Rp42.360 per kg.

Bawang putih bonggol naik 3,20% menjadi Rp43.807 per kg. Sementara itu, bawang merah turun 1,81% menjadi Rp38.532 per kg.

Komoditas sumber protein seperti daging ayam ras tercatat naik 5,04% menjadi Rp36.819 per kg, diikuti telur ayam ras yang juga naik 3,33% menjadi Rp29.951 per kg.

Kemudian ikan tongkol naik 2,03% ke level Rp34.188, ikan bandeng naik 6,47% menjadi Rp36.068 per kg dan ikan kembung naik 1,83% menjadi Rp41.808 per kg.

Selanjutnya, daging kerbau segar lokal tercatat naik 6,12% menjadi Rp150.000 per kg. Sementara itu, harga daging kerbau beku (impor) justru turun 12,48% menjadi Rp95.000 per kg dan sapi murni ikut turun 2,31% di angka Rp132.677 per kg.

Jagung peternak turun 1,09% menjadi Rp6.094 per kg, kedelai biji kering impor turun 0,71% menjadi Rp10.773 per kg, serta gula konsumsi naik 1,69% menjadi Rp18.854 per kg.

Adapun, tepung terigu (curah) naik 3,03% menjadi Rp10.087 per kg dan tepung terigu kemasan berbalik turun 1,46% menjadi Rp12.745 per kg.

Terakhir, harga minyak goreng kemasan justru turun 0,32% menjadi Rp20.673 per liter, minyak goreng curah turun 0,89% ke level Rp17.653 per liter dan Minyakita naik 0,54% menjadi Rp17.721 per liter.