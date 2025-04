Kesepakatan Jual Beli Gas Blok Masela Ditarget Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan Inpex Corp bakal melakukan perjanjian jual beli gas (PJBG) Blok Masela pada Juni 2025 ini.



Menurutnya, khusus head of agreement (HoA) jual beli gas dengan perusahaan dalam negeri akan dilakukan pada penyelenggaraan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex pada Mei 2025.



Djoko mengatakan, perusahaan dalam negeri yang dimaksud adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.



"Komersialisasinya rencana bulan Juni Inpex mau memasarkan gasnya, mudah-mudahan untuk HoA untuk yang dengan domestik itu bisa kita tandatangani nanti di acara IPA bulan depan, ada dengan PLN, Pupuk Indonesia, sama PGN," ungkapnya Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).



Dia menuturkan, saat ini proyeksi produksi gas Inpex mencapai 1.200 million standard cubic feet per day (MMscfd). Sementara itu, jumlah yang dapat dijual untuk perusahaan domestik diproyeksikan sekitar 200 MMscfd.



"Lagi negosiasi jumlah totalnya kan produksinya 1.200 MMscfd, paling tidak lebih kurang 200 MMscfd sudah bisa untuk domestik sementara ini," kata Djoko.



Lebih lanjut, Djoko juga meminta Inpex untuk mempercepat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek gas alam cair (LNG) di Lapangan Abadi Masela pada tahun depan atau 2026.



Semula, FID proyek LNG di Lapangan Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku itu ditargetkan tercapai pada 2027.



"Harus tahun depan. Ini kan kita percepat," kata Djoko.



Djoko menilai Inpex seharusnya sudah siap melakukan FID tahun depan. Apalagi, saat ini Inpex telah mulai inisiasi desain rekayasa awal atau front-end engineering design onshore LNG (FEED OLNG).



Dia juga menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar onstream pada 2030. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi dan profesionalisme dari Inpex dan para mitra KKS.



"Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis," katanya.