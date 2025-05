Disaksikan Prabowo, Inpex Teken Perjanjian Jual Beli Gas Masela dengan 3 BUMN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — INPEX Corporation (INPEX), melalui anak perusahaannya INPEX Masela, LTD. (INPEX Masela) menandatangani tiga dokumen heads of agreements (HoA) mengenai kerangka kerja sama penjualan dan pembelian jangka panjang LNG dan gas bumi dari Proyek LNG Abadi Masela dengan tiga BUMN.



Tiga perusahaan pelat merah itu, yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk LNG, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk gas bumi.



HoA ditandatangani pada peresmian IPA Convex 2025 di Tangerang, Rabu (21/5/2025). Penandatangan ini juga disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.



SKK Migas mencatat perjanjian ini semakin memperkuat kehadiran INPEX di pasar energi Indonesia. Sebab, LNG dan gas bumi dari Proyek LNG Abadi Masela penting untuk mendukung kebutuhan energi domestik sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.



Selain itu, Proyek LNG Abadi Masela juga akan menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan carbon capture and storage (CCS) sejak awal produksinya. Pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target dekarbonisasi nasional Indonesia.



Proyek Abadi LNG Masela mendapatkan persetujuan revisi rencana pengembangan pada akhir 2023 dengan kapasitas produksi yang diproyeksikan sebesar 9,5 juta ton per tahun (Mtpa) LNG, 150 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd) gas pipa, dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).



Penandatangan HoA itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia pada Februari 2020. Bukan hanya Pupuk Indonesia, Inpex juga meneken MOU serupa dengan PLN.



Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto meminta agar Inpex dan wilayah kerja (WK) migas lain supaya sesegera mungkin mencari buyer gas. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat.



"Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya," katanya beberapa waktu lalu.