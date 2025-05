Badak LNG & Inpex Masela Sepakati Kerja Sama Pengolahan Gas Alam Cair

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Anak usaha Inpex Corporation, Inpex Masela, Ltd bekerja sama dengan Badak LNG untuk pengembangan industri gas alam cair atau LNG.



Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan dalam gelaran IPA Convex 2025 di Tangerang, Selasa (20/5/2025).



Penandatanganan dilakukan langsung oleh President Director & CEO Badak LN Achmad Khoiruddin dan President Director Indonesia INPEX Masela, Ltd. Kenji Hasegawa.



Lebih terperinci, kesepakatan ini menandai kerja sama kedua belah pihak untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja di beberapa bidang seperti operation & maintenance, technical service, commissioning & start-up, serta pengembangan pelatihan dan sumber daya manusia dalam industri LNG dan pengolahan gas alam.



Achmad Khoiruddin menyampaikan, kesepahaman ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antar perusahaan energi nasional dan internasional.



“Kami menyambut baik kolaborasi dengan Inpex Masela, Ltd., sebagai bentuk upaya mendukung pengembangan industri LNG nasional, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang saling memperkuat,” ujarnya.



Sebagai operator kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Inpex Masela, Ltd. tengah mengembangkan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia. Sementara itu, Badak LNG memiliki pengalaman dalam pengoperasian kilang LNG serta dukungan teknis dan pelatihan profesional khususnya di bidang pengolahan gas alam.



Achmad mengatakan, kerja sama ini akan mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan proyek LNG.



Aspek itu mulai dari kajian keselamatan dan kesiapan operasional, pengembangan model operasi dan pemeliharaan hingga dukungan teknis untuk proses commissioning dan persiapan aliran gas perdana.



Selain itu, kolaborasi juga akan difokuskan pada penguatan pelatihan serta pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor LNG.



Sementara itu, President Director Indonesia Inpex Masela, Ltd. Kenji Hasegawa menyampaikan, apresiasi atas peluang kerja sama yang terjalin.



“Dengan terjalinnya kolaborasi ini semoga dapat terus berkembang serta mendorong peningkatan kapasitas regional dalam pengelolaan proyek LNG,” ungkapnya.