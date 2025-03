Jadwal One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow Mudik 2025

One way adalah pengaturan lalu lintas di mana seluruh kendaraan hanya dapat bergerak ke satu arah tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mudik Lebaran adalah tradisi yang dilakukan setiap tahun, di mana jutaan orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.

Karena jumlah kendaraan yang sangat banyak, jalanan bisa menjadi sangat padat. Untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar perjalanan, pemerintah melalui Jasa Marga telah menyiapkan beberapa pengaturan lalu lintas.

Pengaturan ini meliputi One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow yang akan diterapkan di beberapa ruas tol.

Apa Itu One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow?

1. One Way adalah pengaturan lalu lintas di mana seluruh kendaraan hanya dapat bergerak ke satu arah tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Biasanya, sistem ini diterapkan untuk mengalirkan kendaraan dalam jumlah besar menuju satu tujuan tertentu, seperti arus mudik atau arus balik, sehingga mencegah terjadinya kemacetan pada jalur sebaliknya.

2. Ganjil Genap adalah sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi kendaraan, yang hanya boleh melintas pada tanggal atau waktu tertentu sesuai dengan nomor akhir plat kendaraan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi sekaligus di jalanan dan memperlancar arus lalu lintas.

3. Contra Flow adalah pengaturan lalu lintas yang mengubah arah kendaraan untuk sementara, di mana kendaraan yang biasanya melaju di satu arah bisa diarahkan untuk melaju ke arah yang berlawanan pada jalur yang sama. Ini dilakukan untuk menambah kapasitas jalan dan menghindari kemacetan di jalur utama.

Jadwal One Way

Dilansir dari akun Instagram resmi @official.jasamarga, Sabtu (21/3/2025) berikut adalah jadwal penerapan One Way untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2025:

* Arus Mudik:

Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 70) hingga Tol Kalikangkung (KM 414)

Mulai Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

* Arus Balik:

Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 70)

Mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Jika pemberlakuan One Way terjadi, penutupan jalan masuk, pembersihan jalur, dan rest area akan dilakukan 2 jam sebelum jalur One Way dibuka. Sementara normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk dilakukan 2 jam setelah jalur One Way ditutup.

Jadwal Ganjil Genap

* Arus Mudik:

Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 47) hingga Tol Kalikangkung (KM 414)

Berlaku dari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

* Arus Balik:

Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 47)

Berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Jadwal Contra Flow

* Arus Mudik: Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 47 hingga KM 70)

* Kamis, 27 Maret 2025: Pukul 14.00 - 24.00 WIB

* Senin, 31 Maret 2025: Pukul 13.00 - 18.00 WIB

* Selasa, 1 April 2025: Pukul 11.00 - 18.00 WIB

* Arus Balik: Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 70 hingga KM 47)

Berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Dengan adanya pengaturan lalu lintas seperti One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow, diharapkan perjalanan mudik Lebaran dapat berlangsung dengan lebih lancar dan aman.

Sebagai pemudik, pastikan untuk selalu mengikuti peraturan yang ada dan mempersiapkan perjalanan Anda dengan baik. (Siti Laela)