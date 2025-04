Jadwal One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Arus Balik Lebaran Jam Berapa?

Hari ini 6 April 2025 diprediksi menjadi puncak arus balik, jadwal one way dan contraflow jam berapa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mengurai kemacetan di arus balik lebaran 2025, akan diterapkan sistem one way dan contraflow.

Dilansir dari akun Instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, jadwal one way, contraflow (lawan arah terbatas), dan ganjil genap arus balik Lebaran 2025 berikut ini:

1. Jadwal one way arus balik Lebaran 2025

Lokasi: dari KM 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan KM 70 Tol Jakarta-Cikampek

Waktu: Kamis (3/4/2025) pukul 14.00 WIB sampai dengan Senin (7/4/2025) pukul 24.00 WIB.

One way akan diberlakukan secara situasional sesuai dengan diskresi kepolisian.

2. Jadwal contraflow arus balik Lebaran 2025

Lokasi: dari KM 70 sampai dengan KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

Waktu: Kamis (3/4/2025) pukul 14.00 WIB sampai dengan Senin (7/4/2025) pukul 24.00 WIB.

Contraflow akan diberlakukan secara situasional sesuai dengan diskresi kepolisian.

3. Jadwal ganjil genap arus balik Lebaran 2025

Lokasi: KM 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan KM 47 Tol Japek dan KM 98 sampai dengan KM 31 Tol Tangerang-Merak.

Waktu: Kamis (3/4/2025) pukul 00.00 WIB sampai dengan Senin (7/4/2025) pukul 24.00 WIB.

Penutupan dan normalisasi sistem one way Selain one way, contraflow, dan ganjil genap, Korlantas Polri juga akan memberlakukan penutupan dan normalisasi sistem one way dengan ketentuan sebagai berikut:

Kamis (3/4/2025) pukul 12.00-14.00 WIB Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 70 Tol Japek sampai dengan KM 414 A Tol Semarang-Batang.

Selasa (8/4/2205), pukul 00.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan km 414 A Tol Semarang-Batang.