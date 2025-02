Petani Blak-blakan Harga Cabai Jelang Ramadan, Mulai Naik?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Petani cabai menyatakan harga aneka cabai masih stabil dan belum melonjak jelang Ramadan. Bahkan, produksi cabai juga dipastikan aman sampai Hari Raya Idulfitri atau lebaran ke depan.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo mengatakan bahwa kondisi harga aneka cabai sejak Januari pekan keempat sudah mengalami penurunan yang signifikan.

Tunov mengungkap bahwa sebelumnya harga aneka cabai di tingkat petani sempat menyentuh Rp70.000 per kilogram. Namun, sejak Januari minggu keempat hingga saat ini sudah stabil di harga Rp45.000–Rp50.000 per kilogram khusus rawit merah.

Dia pun memastikan harga aneka cabai di tingkat petani belum ada kenaikan harga. “Saya memastikan produksi [cabai] aman di tingkat petani sampai menghadapi puasa dan lebaran,” kata Tunov kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

Selain itu, Tunov juga menyampaikan bahwa pertanaman untuk komoditas cabai juga aman. Meski demikian, dia mengkhawatirkan harga cabai keriting merah yang akan jatuh di tingkat petani lantaran sebagian wilayah sentra mulai panen raya.

“Kalau di tingkat petani khususnya rawit merah akan stabil tinggi seperti sekarang, untuk keriting merah dan merah besar justru masih bisa turun lagi harganya karena wilayah sentra Jawa Barat memasuki masa panen, tapi stok nasional cukup,” terangnya.

Per 15 Februari 2025, aneka cabai di tingkat petani berada di rentang Rp23.000–Rp49.000 per kilogram. Untuk harga cabai ori grade A di tingkat petani dibanderol Rp49.000 per kilogram dan cabai ori tavi Rp48.000 per kilogram.

Kemudian, harga cabai rawit merah grade A dan grade B di tingkat petani masing-masing adalah Rp47.000 per kilogram dan Rp45.000 per kilogram.

Berikutnya, harga cabai merah keriting grade A adalah Rp33.000 per kilogram dan cabai merah keriting anvi sebesar Rp23.000 per kilogram. Serta, cabai rawit putih di tingkat petani sebesar Rp25.000 per kilogram.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengakui harga cabai mulai bergerak naik sehingga dibutuhkan intervensi. Namun, Arief menyampaikan bahwa dalam laporan asosiasi cabai, harga komoditas ini akan membaik dalam 1–2 bulan ke depan.

“Jadi harga cabai di sini di produsen rendah, harga di hilirnya tinggi. Nah ini yang kita potong, rantai distribusinya,” kata Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (13/2/2025).