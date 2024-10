Usai Serahkan BMN Rp19,26 Triliun, Menteri Basuki ajak Sri Mulyani Nyanyi Bareng

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pergantian kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk duet menampilkan persembahan lagu di kantor PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Hal tersebut sesaat setelah penandatanganan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR senilai Rp19,26 triliun kepada Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, Yayasan, hingga ke desa-desa.

“Bu menteri, ini kan kami berdua tinggal menghitung hari, kesempatan ini saya tahu ibu sibuk, saya mau menghibur ibu. Silakan ibu nyanyi, saya main drum,” ungkap Basuki diiringi tawa para tamu undangan.

Sebelum mulai menyanyi, Basuki menyinggung bahwa dirinya sangat hati-hati dalam menggunakan uang negara, yang telah dikumpulkan Sri Mulyani, untuk membangun infrastruktur melalui Kementerian PUPR.

Bila ditemukan ada penyelewengan, Basuki mengaku malu dan segera menghubungi Sri Mulyani untuk minta maaf kepada Bendahara Negara tersebut.

Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara dengan baik dan tidak sembrono.

Sementara persoalan anggaran bagi Kementerian PUPR, Basuki mengaku tidak pernah meminta tambahan. Melainkan, Jokowi langsung yang meminta adanya tambahan untuk pembangunan.

“Kalau kita belanja dengan sembrono, saya malu dengan menkeu, susah payah mengumpulkan.. Tapi saya nggak pernah minta tambahan [anggaran], yang minta presidennya,” tutur Basuki.

Kemudian Sri Mulyani membalas perkataan menteri PUPR, bahwa Jokowi menghubungi dirinya dan Basuki secara langsung untuk meminta tambahan anggaran.

Melanjutkan penampilannya berdua, lantas Sri Mulyani menuju panggung tempat bernyanyi, dan Basuki sigap duduk di kursi untuk bersiap menabuh drum.

Sejalan dengan detik-detik berakhirnya kabinet kedua Jokowi, Sri Mulyani menyanyikan lagi Menghitung Hari yang dipopulerkan oleh Kris Dayanti.

Tidak cukup satu lagu, Sri Mulyani memamerkan suaranya dengan bernyanyi Cat Size dari Suzi Quatro.

“I decided a few days ago. There's no room. Room for me in this show

I changed my make-up completely this time. Now I'm not one... one of the crowd. So good-bye. Good-bye blind eyes..,” bunyi sepenggal lirik yang Sri Mulyani nyanyikan.