Bocoran Menhub Soal Rencana Jepang Kelola Bandara Balikpapan dan IKN Nusantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Pariwisata Jepang bersama Japan Airport Consultant.

Dalam unggahan media sosial Budi Karya disebutkan pertemuan dengan perwakilan Minister of Land Infrastructure and Tourism Jepang serta Japan Airport Consultant dilakukan untuk membahas peluang kerja sama dan investasi Jepang di Bandara Balikpapan dan IKN Nusantara.

“Kami membahas soal peluang kerja sama dan investasi Bandara Balikpapan dan Bandara Nusantara IKN,” tulis Budi Karya, dikutip Kamis (3/10/2024).

Sehari sebelumnya, Budi Karya melakukan kunjungan langsung ke kediaman Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi. Budi Karya menyebutkan kunjungannya tersebut terkait dengan urusan bilateral.

Terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan pertemuan dengan pihak jepang merupakan pembahasan dan penjajakan awal kerja sama.

“Masih pembahasan dan penjajakan awal saja kok, belum ada yang bisa disampaikan ke publik lebih jauh,” jelas Adita saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sejumlah perusahaan Jepang menyatakan ketertarikannya untuk membangun dan mengoperasikan sejumlah bandara di Indonesia. Salah satu bandara yang diincar investor Jepang adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, dalam acara Air Transportation Working Group (ATWG) yang digelar pada 18-20 Januari 2024 di Hotel Pullman Bandung.

Adapun, perusahaan-perusahaan tersebut adalah Japan Airport Terminal Co., Ltd, JALUX Inc., Taisei dan SECOM. Co. Ltd,.

Di sisi lain untuk Bandara IKN Nusantara sendiri, Budi Karya mengungkapkan pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke entitas asing apabila telah rampung dikerjakan sepenuhnya. Budi menyebut, nantinya bandara itu akan dilelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Nantinya pengelolaan Bandara IKN akan berada di bawah satu entitas yang sama dengan pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan yang saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.

Adapun PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku siap menjadi pengelola Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Injourney Airports akan memberlakukan konsep multi airports system di Bandara IKN.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya siap menjadi pengelola Bandara IKN jika memang diminta oleh pemerintah. Faik mengatakan konsep bandara nantinya akan multi-airport system.

“Nanti konsepnya kalau memang kita akan mengelola bandara tersebut, mungkin konsepnya multi-airport system,” kata Faik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/9/2024).