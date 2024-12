MRT Jakarta Menginspirasi Jepang Bangun Proyek Serupa di Vietnam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Moda transportasi umum (mass rapid transport) MRT di Jakarta menginspirasi Jepang untuk membuat proyek serupa di Vietnam.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan bahwa sejumlah proyek kunci mempresentasikan hubungan Indonesia-Jepang dapat diselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah MRT jalur utara-selatan (Bundaran HI-Lebak Bulus).

Menurut Dubes Masaki, keberhasilan MRT di Jakarta tersebut telah turut mendorong keberanian Jepang untuk membuat proyek MRT sejenis di Vietnam.

Adapun, proyek MRT merupakan proyek infrastruktur transportasi umum di era kepemimpinan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Tak hanya MRT, proyek infrastruktur lain yang merupakan kerja sama Indonesia-Jepang membuat BKS - sapaan akrab Budi - mendapat penghargaan dari Kaisar Jepang Naruhito yakni the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star.

“Penghargaan yang didapat Pak BKS menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang signifikan yang lebih mempererat hubungan kedua bangsa,” ujar Dubes Masaki, dalam jamuan makan malam yang diadakan di rumah dinasnya, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (19/12/2024) dilansir dari siaran pers.

Hadir dalam jamuan makan malam ini antara lain Chairul Tanjung (Menteri Koordinator Perekonomian 2014), Rachmad Gobel (Menteri Perdagangan 2014-2015), Saleh Husen (Menteri Perindustrian 2014-2016), dan sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan.

Di bidang maritim, Dubes Masaki menyebut BKS yang seperti tanpa lelah mengembangkan Pelabuhan Patimban di Subang.

“Dengan menggunakan keahlian dan teknologi Jepang, pelabuhan ini telah melampayi ekspektasi, dan menjadi hub kunci untuk mengekspor kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia,” ucapnya.

Dubes Masaki pun menyebut komitmen dan inovasi yang dilakukan BKS dalam pembangunan Proving Ground, yang kini tengah berjalan.

“Fasilitas ini, yang dibangun dengan skema public-private partnership [kerja sama pemerintah dan badan usaha-KPBU], meningkatkan standar pengujian kendaraan bermotor yang dibuat di Indonesia. Langkah ini juga memperkuat fondasi untuk ekspor serta mendukung perkembangan industri otomotif,” tuturnya.

Di luar tiga proyek penting tersebut, Dubes Masaki menyebut BKS adalah pendukung kuat kerja sama Indonesia-Jepang.

Salah satu buktinya adalah proyek Transit Oriented Development (TOD) Forum di Tokyo tahun ini, yang berhasil menghadirkan 50 pemimpin perusahaan Jepang, untuk mengeksplorasi peluang baru dalam kerja sama dua negara.

Dalam kesempatan yang sama, BKS juga menyebut bahwa acara tersebut adalah bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, telah berlangsung lebih dari 60 tahun, dan berjalan dengan sangat baik dan akrab.

“Kami mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Jepang membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur, termasuk di bidang transportasi.”

BKS lalu menceritakan kembali pengalamannya tatkala menerima penghargaan dan ucapan langsung dari Kaisar Naruhito.

“Saya tidak tahu mengapa hanya saja yang disalami dan sambi diajak mengobrol. Mungkin ada tiga menit. Ini suatu yang luar biasa bagi saya,” ucapnya.

BKS kemudian menyebut, bahwa penghargaan yang diterimanya, bukanlah pencapaian pribadi, melainkan pencapaian dari seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Perhubungan.

“Penghargaan ini sebenarnya adalah untuk Indonesia,” tuturnya.