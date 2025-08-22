Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan

PTBA dan UGM meluncurkan produk kalium humat dari batu bara untuk mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:18
Share
Kolaborasi untuk pangan berkelanjutan, PTBA dan UGM resmi meluncurkan pilot project produksi Kalium Humat dari hilirisasi batu bara.
Kolaborasi untuk pangan berkelanjutan, PTBA dan UGM resmi meluncurkan pilot project produksi Kalium Humat dari hilirisasi batu bara.
Ringkasan Berita
  • PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan proyek percontohan produksi kalium humat untuk mendukung swasembada pangan nasional.
  • Kalium humat yang dipasarkan dengan merek BA Grow ini berfungsi sebagai pembenah tanah dan pupuk hayati, mampu meningkatkan hasil panen hingga 30% dan mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50%.
  • Peluncuran ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, menandai kolaborasi antara dunia usaha dan pendidikan dalam mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, YOGYAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan pilot project alat produksi kalium humat, sebagai tahapan penelitian dan pengembangan penting yang mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional. Kalium humat adalah produk turunan dari hilirisasi batu bara berkalori rendah yang berfungsi sebagai pembenah tanah dan pupuk hayati.

Nantinya, PTBA akan menggunakan nama BA Grow sebagai merek produk kalium humat yang dikomersialiasikan. BA Grow yang akan dipasarkan tersebut akan terdiri dari bentuk padat dan cair.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail, Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Surya Herjuna, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra, Ketua Tim Peneliti dari Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM Prof. Dr. Ferian, hingga beberapa stakeholder terkait.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menjelaskan bahwa proyek ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada batu bara. Batu bara kini tak hanya untuk energi, tetapi juga bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani.

"Inisiatif ini membuktikan bahwa batu bara dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi para petani. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada kemandirian pangan, hilirisasi industri, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui proyek percontohan ini, PTBA bertekad memberikan kontribusi nyata bagi agenda pembangunan nasional,” ujar Arsal.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto juga menekankan bahwa hilirisasi merupakan komitmen yang akan terus dikerjakan oleh perusahaan. “Kalium humat adalah bukti persembahan kami bagi negeri untuk menghadirkan energi tanpa henti,” jelasnya.

Rangkaian acara peresmian diawali di ruang auditorium gedung smart green learning center (SGLC) UGM, kemudian dilanjutkan kunjungan ke lokasi demplot di desa Bimomartani untuk melihat lokasi uji coba implementasi kalium humat serta mendengarkan testimoni para petani. Setelah itu dilanjutkan ke lokasi pilot alat produksi kalium humat untuk melihat bagaimana alat produksi kalium humat beroperasi.

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan

Meningkatkan Produktivitas dan Kesuburan Tanah

Sebagai pembenah tanah dan pupuk hayati, kalium humat mampu memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas pertanian maupun perkebunan. Penggunaan kalium humat juga dapat mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Berdasarkan hasil uji coba awal, kalium humat mampu meningkatkan hasil panen hingga 30%, menjaga kesuburan tanah jangka panjang, dan menghemat penggunaan pupuk sampai dengan 50%. Produk kalium humat lahir dari kolaborasi riset dan pengembangan yang dilakukan oleh PTBA bersama UGM untuk meningkatkan nilai tambah batu bara, sejalan dengan amanat hilirisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Apresiasi dari Berbagai Pihak

Peluncuran alat produksi kalium humat ini disambut baik oleh berbagai pihak. Direktur Utama Holding Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa komoditas tambang bukan hanya untuk energi dan transportasi, melainkan juga untuk kebutuhan pangan melalui teknologi hilirisasi.

Hal senada diungkapkan Direktur Pupuk Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra, yang melihat kalium humat sebagai solusi untuk mendukung program swasembada pangan nasional. "Kami siap membuka diri untuk kita sama-sama bisa menyediakan kebutuhan pupuk dalam target swasembada pangan dalam waktu yang secepat-cepatnya," jelasnya.

Rektor UGM Ova Emilia mengapresiasi keberanian Bukit Asam menjadikan Universitas sebagai tempat untuk pengembangan serta penelitian alat produksi kalium humat ini. “Namanya penelitian hasilnya dan waktunya kan belum tentu, dan keberanian itu kami apresiasi dan saya kira hasil ini nantinya juga akan dinikmati oleh semua pihak. Jadi kami sangat mendukung, mendorong agar lebih banyak lagi korporasi yang bersifat seperti Bukit Asam ini,” tuturnya.

Apresiasi juga datang dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Surya Herjuna. Ia berharap PTBA terus mengembangkan inovasi lain dari batu bara, bukan hanya kalium humat.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, juga menyampaikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan antara PTBA dengan UGM untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. “Semoga peluncuran pilot project alat produksi kalium humat ini merupakan awal yang baik untuk pengembangan industri kalium humat dari batu bara Indonesia,” jelas Wafid.

Peluncuran proyek ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara dunia usaha dan institusi pendidikan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tema HUT ke-80 Republik Indonesia, "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju," yang menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
1 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
3 jam yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Prabowo Ingin 100% Energi Bersih, Penjualan Emiten Batu Bara Sudah Loyo Duluan

Prabowo Ingin 100% Energi Bersih, Penjualan Emiten Batu Bara Sudah Loyo Duluan

Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia Versi QS World University Rankings 2026

Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia Versi QS World University Rankings 2026

Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

Pakar Kehutanan UGM Imbau Indonesia Tak Gegabah Respons EUDR

Pakar Kehutanan UGM Imbau Indonesia Tak Gegabah Respons EUDR

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras
Ekonomi
23 menit yang lalu

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran
APBN
27 menit yang lalu

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Kemenhub Bakal Hapus Jembatan Timbang, Ganti Pakai Teknologi Mirip ETLE
Transportasi & Logistik
35 menit yang lalu

Kemenhub Bakal Hapus Jembatan Timbang, Ganti Pakai Teknologi Mirip ETLE

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan
Ekonomi
43 menit yang lalu

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%
Manufaktur
58 menit yang lalu

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

2

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

3

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

2

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

3

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut