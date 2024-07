Kereta Cepat WHOOSH Gaspol! PT KCIC Siapkan 62 Perjalanan/Hari di 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berencana menambah perjalanan Kereta Cepat WHOOSH menjadi 62 perjalanan per hari.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan sejak awal dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023 sampai dengan Juli 2024, KCIC telah melayani sebanyak 4,2 juta penumpang WHOOSH.

Saat ini, lanjutnya, operasional WHOOSH terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari pada Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler per hari sejak Mei 2024.

"Selanjutnya pada awal 2025 diprogramkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 perjalanan per hari," katanya dalam siaran pers, Rabu (25/7/2024).

Dia menambahkan rata-rata volume penumpang Kereta Cepat WHOOSH per hari juga mengalami peningkatan secara bertahap dengan rekor penumpang tertinggi saat ini sudah mencapai 24.000 per hari. Sebelumnya diawal beroperasi pada Oktober 2023 rata-rata volume penumpang WHOOSH sekitar 9.000 per hari.

Saat ini, berdasarkan data Juli 2024 rata-rata sudah mencapai 17.000-18.000 per hari pada saat weekday dan 18.000-22.000 penumpang per hari pada saat akhir pekan atau weekend dengan rekor tertinggi 24.000 pada 5 Juli 2024.

Terus meningkatnya minat masyarakat menggunakan WHOOSH untuk perjalanan Jakarta-Bandung juga terlihat melalui hadir nya penumpang rutin yang menjadi pengguna setia WHOOSH. KCIC juga telah menghadirkan layanan kartu berlangganan melalui Frequent WHOOSHer yang bisa di beli di semua stasiun WHOOSH.

Melihat tingginya pemesanan untuk perjalanan rombongan, saat ini kcic juga telah memiliki layanan khusus rombongan yang dapat memudahkan pemesanan tiket dalam jumlah banyak akan dibantu langsung untuk mendapatkan tempat duduk berdekatan serta pendampingan jika dibutuhkan pada agenda tertentu.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tuturnya.