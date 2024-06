Harga Pangan Hari Ini 18 Juni: Harga Bawang dan Cabai Rawit Meroket!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan naik pada Selasa (18/6/2024) atau H+1 Hari Raya Iduladha 1445 H/2024. Harga beras tercatat naik disusul harga daging dan telur yang kian meroket.

Mengutip panel harga pangan badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (18/6/2024), harga beras premium hari ini meningkat 8,58% menjadi Rp16.830 per kg. Sementara itu harga beras medium naik 2,32% menjadi Rp13.690 per kg.

Kemudian, komoditas sumber protein juga meningkat. Harga daging sapi murni di Tengah momentum Iduladha 1445 justru naik 4,82% menjadi Rp140.530 per kg, sedangkan harga daging ayam meroket 18,38% menjadi Rp44.060 per kg dan telur naik 30,74% menjadi Rp38.750 per kg.

Lebih lanjut, harga ikan kembung naik 17,31% menjadi Rp44.250 dan ikan tongkol naik 38,42% menjadi Rp44.780 per kg. Sementara itu, ikan bandeng turun 5,35% menjadi Rp33.760 per kg.

Harga bawang merah hari ini juga meroket hingga 25,39% menjadi Rp53.040 per kg dan bawang putih naik 22,04% menjadi Rp51.270 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting naik 13,06% menjadi Rp64.140 per kg, cabai rawit merah melesat 34,66% menjadi Rp61.120 per kg.

Di sisi lain, minyak goreng kemasan sederhana juga turut mengalami tren kenaikan, posisinya melonjak 18,60% menjadi Rp21.360 per liter. Kemudian, minyak goreng curah naik 6,16% menjadi Rp16.720 per liter.

Harga gula konsumsi naik 19,24% ke level Rp3.530, garam halus beryodium naik 26,95% menjadi Rp14.320 per kg, tepung terigu kemasan non-curah naik 16,62% menjadi Rp15.370 per kg dan tepung terigu non-curah naik 11,37% menjadi Rp11.260 per kg.

Terakhir, kedelai biji kering impor juga naik 12,30% ke level Rp13.420 per kg dan jagung peternak stabil di level Rp5.750 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel