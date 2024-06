Ini Cara Beli Asuransi Pembatalan Tiket KAI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyediakan perlindungan perjalanan berupa produk asuransi pembatalan tiket.

EVP of Passenger Transport Marketing and Sales KAI Ririn Widi Astutik menuturkan perlindungan asuransi dimulai sejak penumpang membeli tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI hingga 1 jam sebelum waktu keberangkatan. Produk asuransi pembatalan tiket ini merupakan kolaborasi KAI dengan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance).

“Solusi inovatif ini menawarkan sejumlah manfaat yang meliputi penggantian 100% biaya pembatalan tiket karena alasan apa pun dan kompensasi atas ketidaknyamanan akibat keterlambatan keberangkatan kereta,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (9/6/2024).

Jika terjadi perubahan rencana atau situasi mendesak yang mengharuskan pembatalan perjalanan, penumpang dapat dengan mudah mengajukan klaim pembatalan tiket secara online melalui aplikasi Access by KAI. Info lebih lanjut, klik tautan https://bitly.cx/4MU5i

Peluncuran layanan ini diharapkan menjadi wujud inovasi KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan seiring dengan perkembangan zaman.

Direktur Utama MNC Insurance Wirahadi Suryana Jatiputra meyakini kerja sama ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan para pengguna Access by KAI.

MNC Insurance sebagai penyedia produk asuransi, bersama PT Mitra Jasa Pratama memberikan dukungan sepenuhnya selama proses klaim secara online, sehingga para pemegang polis dapat merasakan kemudahan dan keamanan dalam perjalanan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, Yudi Hamka selaku Direktur Utama BCAP menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada MNC Insurance sebagai mitra KAI dan PT Mitra Jasa Pratama dalam mewujudkan produk asuransi pembatalan tiket.

Noviy Hutauruk, SVP of Qoala For Enterprise juga meyakini komitmen PT Mitra Jasa Pratama yang bernaung di bawah Qoala dalam menyediakan solusi perlindungan terbaik bagi masyarakat Indonesia, termasuk di bidang perjalanan.

Melalui inovasi teknologi terkini, kami menghadirkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi para pengguna kereta api di Indonesia, termasuk pemilihan produk terbaik hingga layanan klaim yang mudah dan cepat.

Berikut ini cara mendapatkan asuransi pembatalan tiket:

Pilih perlindungan perjalanan jaminan refund 100% untuk asuransi pembatalan tiket saat melakukan pembelian tiket kereta api pada aplikasi Access by KAI. Ikuti instruksi yang diberikan hingga proses pembayaran berhasil. Penumpang akan menerima bukti kepesertaan asuransi pembatalan tiket bersama dengan tiket kereta api.

