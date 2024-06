Harga Pangan Hari Ini 5 Juni: Harga Beras Naik, Cabai Makin Pedas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas Harga Beras naik hari ini, Rabu (5/6/2024). Harga cabai rawit merah menjadi yang paling tinggi melonjak hingga 17,63% menjadi Rp53.440 per kg.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai merah keriting juga naik 6,91% menjadi Rp51.490 per kg. Selanjutnya, harga bawang merah naik 5,01% menjadi Rp47.150 dan bawang putih naik 6,31% menjadi Rp45.150 per kg.

Kemudian, harga beras premium naik 3,30% menjadi Rp15.960 per kg dan beras medium naik 3,21% menjadi Rp13.820 per kg.

Sementara itu komoditas pangan sumber protein daging sapi murni naik tipis 1,05% menjadi Rp136.700, daging ayam ras naik 7,37% menjadi Rp39.700 dan telur ayam ras naik 4,21% menjadi Rp31.180 per kg.

Harga ikan kembung turut mengalami kenaikan sebesar 9,20% menjadi Rp40.610 per kg, sedangkan ikan tongkol naik 11,05% menjadi Rp35.470 serta ikan bandeng naik 0,87% menjadi Rp33.700 per kg.

Gula konsumsi naik 2,68% menjadi Rp18.780 per kg dan minyak goreng kemasan sederhana naik 4,02% menjadi Rp18.630.

Kemudian, tepung terigu curah naik 1,45% menjadi Rp10.490 per kg, tepung terigu kemasan (non-curah) naik 5,37% menjadi Rp14.120 per kg serta garam halus beryodium naik 1,31% menjadi Rp11.630 per kg.

Adapun, minyak goreng curah menjadi satu-satunya yang turun harga pada hari ini. Posisinya turun 1,08% menjadi Rp15.620 per liter.

