Perempuan RI Resmi Pimpin Asosiasi Pemilik Kapal se-Asia

Bisnis.com, JAKARTA - Asian Shipowners’ Association (ASA) atau asosiasi pemilik kapal se-Asia dipimpin oleh perempuan Indonesia untuk periode 2024-2025.

ASA merupakan asosiasi pemilik kapal se-Asia yang terdiri, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Cook Island, dan negara-negara di Asean. Menurut UNCTAD Handbook of Statistics 2022, separuh tonase kapal di dunia dimiliki oleh para pelaku usaha di Asia.

Dalam Annual General Meeting (AGM) ke-33 ASA pada 28 Mei 2024 di Hong Kong, Carmelita Hartoto resmi terpilih sebagai Presiden ASA ke-34.

Adapun, Carmelita juga menjabat sebagai Ketua Federation of Asean Shipowners’ Association (FASA) dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).

Hal ini menjadikan Carmelita sebagai perempuan yang kini memimpin tiga posisi asosiasi pelayaran di tahun yang sama yakni INSA, FASA dan ASA.

Carmelita mengatakan, terpilihnya dirinya sebagai Presiden ASA merupakan suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang mesti dijalankan dengan penuh komitmen dan dedikasi untuk seluruh anggota pelaku usaha pelayaran se-Asia ini.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Presiden ASA. Kepercayaan ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen agar ASA bisa semakin diakui di komunitas pelayaran internasional,” kata Carmelita dalam siaran pers, Rabu (29/5/2024).

Dia berharap, kepemimpin dirinya di ASA akan berkontribusi, khususnya untuk meningkatkan pengaruh FASA dan INSA di komunitas pelayaran, sehingga akan memberikan kesempatan kepada FASA dan INSA memperjuangkan kepentingan anggota di level Asia.

Selain itu, kepemimpinannya di ASA merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha di Indonesia dan Asean untuk berjejaring dan bekerjasama lebih luas dengan asosiasi pelayaran lainnya di Asia dan global.

Carmelita juga berharap, dengan dirinya terpilih sebagai Presiden ASA akan meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di kancah maritim regional dan global.

AGM ke-33 ASA kali ini mengangkat tema “Asia Shipping, Greener Together”. Adapun fokus pertemuan ini adalah membahas tantangan yang dihadapi oleh industri pelayaran termasuk keselamatan di laut, tenaga kerja di laut, dan dekarbonisasi di laut.

Terkait program dekarbonisasi di Indonesia, diharapkan perusahaan pelayaran swasta dan BUMN dapat bersama-sama mewujudkan program tersebut, dengan pelayaran BUMN sebagai penggerak utamanya.

ASA juga memiliki associate member seperti Baltic Exchange (Asia) Pte Ltd, Culmen International, Interasia Lines, Ltd. International Registries (Far East) Ltd Singapore Branch, Isle of Man Ship Registry, Liberian Registry, MarTrust Corporation Ltd, MSC Mediterranean Shipping Company SA, Panama Maritime Authority, U-Ming Marine Transport (S) Pte. Ltd. Wan Hai Lines Ltd. dan Waypoint Port Services Singapore Pte Ltd.

AGM ke-33 ASA diselenggarakan oleh Hong Kong Shipowners Association (HKSOA) dan dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan dari asosiasi anggota ASA. Carmelita menggantikan Angad Banga, Presiden ASA periode sebelumnya, yang merupakan Ketua HKSOA.

