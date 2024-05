Profil Destry Damayanti, Calon Tunggal Deputi Gubernur Senior BI Pilihan Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Destry Damayanti kembali diusulkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi surat Presiden No. R-17/Pres/05/2024 kepada Ketua DPR RI, dikutip Senin (27/5/2024).

Untuk diketahui, Destry saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan yang masa jabatannya akan berakhir pada 7 Agustus 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit menyampaikan, uji kelayakan & kepatutan atau fit & proper test untuk Destry Damayanti akan ditetapkan besok, Selasa (27/5/2024).

“Besok [Komisi XI] rapat internal untuk mengagendakan [fit & proper test],” katanya kepada Bisnis.

Deputi Gubernur BI Destry Damayanti. JIBI/Bisnis Perbesar

Profil Destry Damayanti

Sebagai informasi, Destry meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Setelahnya, dia memperoleh gelar Master of Science dari Field of Regional Science Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Dia mengawali kariernya sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003, kemudian sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006, dan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005-2011.

Destry kemudian melanjutkan kariernya sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014-2015, serta Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada periode 2015-2019.

Adapun, Destry resmi menjadi Deputi Gubernur Senior BI berdasarkan Keputusan Presiden RI No.74/P tahun 2019 pada 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024. Masa jabatannya untuk periode tersebut berakhir pada 7 Agustus 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel