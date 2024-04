Bapanas Gelar Operasi Pasar Bawang Merah Murah, Cek Jadwal dan Lokasinya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bakal gelar gerakan pangan murah (GPM) untuk siasati harga bawang merah yang mahal.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, GPM bawang merah tersebut bakal digelar khusus di wilayah Jakarta selama 29 April 2024 hingga 8 Mei 2024.

Operasi pasar itu akan digelar di 63 titik dengan menyediakan sejumlah jenis bawang merah seperti jenis Batu Ijo, Bima Brebes, dan Brebes Super dengan harga yang terjangkau. Adapun untuk GPM di PMTH Pasar Minggu Jakarta, dan Kota Bogor dilakukan setiap hari selama periode tersebut.

"Melalui operasi pasar murah yang masif dalam beberapa hari ke depan, kita harap bisa menekan gejolak bawang merah yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat," ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/4/2024).

Dia mengakui bahwa harga bawang merah mengalami lonjakan usai Lebaran Idulfitri. Menurutnya, kenaikan harga bawang merah itu disebabkan oleh banjir yang terjadi di wilayah sentra produksi bawang merah di Jawa Tengah.

Setidaknya, sekitar 7.500 hektare lahan bawang merah terendam banjir, dan 2.500 hektare mengalami puso atau gagal panen. Bencana banjir dan puso itu, kata Arief, telah menyebabkan kehilangan produksi bawang merah hingga 25.000 ton.

"Lalu ada keterbatasan tenaga kerja baik di produksi, distributor hingga di pasar jelang Dan beberapa hari usai lebaran juga ikut berpengaruh," jelasnya.

Adanya kenaikan harga bawang merah itu, membuat Bapanas mengambil langkah stabilisasi dengan mengguyur bawang merah ke pasaran lewat program GPM. Arief menjamin, melalui GPM, masyarakat dapat mengakses bawang merah dengan harga yang lebih murah.

Adapun saat ini, rata-rata harga bawang merah secara nasional masih berada di level Rp52.680 per kilogram atau naik 54,8% Dari harga rata-rata pada Maret Rp34.030 per kilogram.

"Proyeksinya dalam 30 sampai 40 hari mendatang, bawang merah sudah stabil kembali," ucap Arief.

Sementara itu, pemerintah melalui GPM bakal menjual bawang merah jenis Batu Ijo dengan harga Rp25.000 per kilogram kepada masyarakat, Rp35.000 per kilogram untuk jenis Bima Brebes, dan Rp40.000 per kilogram untuk jenis Brebes Super.

Selain bawang merah, masyarakat juga bisa membeli bahan pangan lainnya dengan harga terjangkau seperti beras, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, dan daging sapi beku.

Berikut Daftar Lokasi GPM Bawang Merah Murah di Jakarta:

29 April 2024

-Jakarta Barat: Kantor Kelurahan Joglo

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Pondok Labu, Menang Atas, Manggarai, dan Cipedak

-Jakarta Timur: Rusun Albo Cakung Barat dan Kantor Kelurahan Halim Perdanakusuma

30 April 2024

-Jakarta Barat: Kantor Kelurahan Pegadungan dan Semanan

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Petukangan Selatan, Cipulir, dan Pejaten Barat

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Munjul dan Utan Kayu Selatan.

2 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Kebon Baru, Pancoran dan Duren Tiga

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Lubang Buaya, Duren Sawit, Cibubur, dan Rawamangun

3 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Kuningan Barat, Kramat Pela, Petagogan, dan Kalibata

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Klender dan Susukan, serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kebon Pala

4 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Petukangan Utara, dan Ulujami

-Jakarta Timur: Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Bidara Cina dan Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Kampung Melayu

5 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Pasar Minggu dan Pejaten Timur

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Cawang, Dukuh, Kramat Jati, Pisangan Timur, dan Pondok Ranggon

6 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Tegal Parang

-Jakarta Timur: RPTRA RW 08 Cipinang Melayu, Rumah Susun (Rusun) Ujung Menteng, serta Kantor Kelurahan Kebun Manggis, Utan Kayu Utara, Pondok Kopi, dan Ciracas

7 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Jagakarsa, Gandaria Utara, Pela Mampang, dan Karet

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Baru, Kalisari, dan Pekayon

8 Mei 2024

-Jakarta Selatan: Kantor Kelurahan Ciganjur, Kebayoran Lama Utara, dan Grogol Selatan.

-Jakarta Timur: Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum, Pasar Manggis, dan Manggarai Selatan serta Rusun Pulo Jahe Jatinegara.

