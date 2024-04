Menhub Tinjau Kesiapan Puncak Arus Balik Lebaran 2024, Begini Catatannya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau sejumlah lokasi untuk memastikan rus balik Lebaran 2024 berjalan lancar.

Sebelumnya, sejumlah titik di Jawa Tengah dan Jawa Barat telah ditinjau antara lain Simpang Joglo Solo, gerbang tol Boyolali, Terminal Banyumanik, gerbang tol Kalikangkung serta sejumlah rest area pada ruas jalan Tol Semarang – Cirebon pada Sabtu (13/4/2024)

Lalu, dirinya juga melakukan pembukaan one way KM 414 jalan Tol Kalikangkung Kota Semarang hingga KM 72 Tol Cipali, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol.Aan Suhanan. Pemberlakuan one way dimulai pukul 15.00 WIB kemarin

"Alhamdulillah rencana melakukan one way dapat dilaksanakan karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga dan Banyumanik, memang pergerakan sudah masif sehingga ini memang perlu dilaksanakan," kata Budi dalam siaran pers, Minggu (14/4/2024).

Kemudian, saat mengunjungi Posko Polisi Terpadu Boyolali, Menhub Budi sempat melakukan rapat koordinasi untuk kelancaran perjalanan balik dari pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak.

Dirinya menyampaikan, akan dilakukan skema pelaksanaan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak sehingga tidak mengganggu perjalanan balik Lebaran.

Kemudian untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak, Menhub menginstruksikan untuk membuat fasilitas war room, sebuah ruangan yang menyajikan data dan informasi secara digital terkait aktivitas di pelabuhan.

"Nanti akan tercatat di situ (war room) dalam satu hari kira-kira berapa aktivitas bongkar muat, serta perencanaannya. Pada war room itu masing-masing stakeholder hadir dan berkoordinasi dengan baik," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Kakorlantas Irjen Pol. Aan Suhanan mengimbau para pemudik menjaga kesehatan saat melakukan perjalanan balik ke Jabodetabek.

Sementara, apabila tempat istirahat di jalan tol penuh, pemudik dapat keluar menuju jalan arteri untuk beristirahat. Sejumlah tempat peristirahatan, warung makan hingga tempat wisata telah tersedia di sekitar jalan arteri.

"Perlu kami ingatkan terus untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan, jangan berkendara apabila konsentrasi dan stamina sudah mulai berkurang, silakan gunakan rest area di sebelah kanan dan kiri," ucapnya.

