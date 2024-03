Harga BBM Pertamina Per Tanggal 1 April 2024 per Provinsi, Pertalite, Dexlite, Hingga Pertamax

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina ditetapkan tidak mengalami kenaikan pada bulan April 2024.

Pada 1 April 2024, menkutip dari lama MyPertamina.id terpantau tidak ada kenaikan harga untuk bensin di SPBU Pertamina. Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series masih memiliki harga sama. Sedangkan BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar diseluruh Indonesia juga masih di harga Rp10.000 dan Rp6.800.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Tidak naiknya harga BBM didasari perkataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024 dalam rapat kabinet, beberapa waktu lalu (26/2/2024).

Airlangga menyampaikan dengan ini pemerintah akan kembali menyalurkan belanja subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subisdi dan non-subsidi,” beberapa waktu lalu.

Berikut daftar harga BBM Pertamina Subsidi di seluruh wilayah Indonesia per 1 April 2024 (per liter):

Pertalite Rp10.000

Bio Solar Rp6.800

Berikut daftar harga BBM Pertamina Nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia per 1 April 2024 (per liter)

Provinsi Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Provinsi Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Provinsi Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp.15.800

Provinsi Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Harga BBM Pertamina (untuk wilayah Jawa)

Pertamax Rp12.950

Pertamax Green 95: Rp13.900

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter



Provinsi Bali

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100



Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100



Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100



Provinsi Kalimantan Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex15.450



Provinsi Kalimantan Timur

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Kalimantan Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Sulawesi Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Gorontalo

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Sulawesi Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Sulawesi Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Sulawesi Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450



Provinsi Maluku

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900



Provinsi Maluku Utara

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Barat

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Papua Selatan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Pegunungan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Tengah

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Barat Daya

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel