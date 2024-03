Bandara SMB II Borong 4 Penghargaan Airport Council International

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Palembang, Sumatra Selatan memborong empat penghargaan dari Airport Council International (ACI).

Adapun, ACI mengadakan penghargaan Airport Service Quality (ASQ) Awards 2023.

Kategori yang berhasil dimenangkan adalah ACI World Director General's Roll of Excellence, Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific, dan Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni berharap Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh calon penumpang.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, terutama warga Sumatra Selatan,” kata Fatoni, dikutip Selasa (26/3/2024).

Sementara itu, EGM Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Iwan Winaya menuturkan sebelumnya, pada 2022 Bandara tersebut juga berhasil meraih penghargaan Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia.

“Yang spesial buat kami di tahun ini mendapatkan penghargaan ACI World Director General's Roll of Excellece, yaitu penghargaan yang hanya diberikan kepada bandara yang telah meraih beragam ACI ASQ Award selama 5 tahun dalam periode 10 tahun program ini,” kata Iwan.

ACI ASQ Awards merupakan program terdepan di industri aviasi dalam menilai customer experience yang didukung metodologi ketat dan ilmiah. ASQ memiliki pendekatan survei secara langsung kepada traveler di bandara, di mana survei tersebut menilai 30 indikator passenger experience.

Sebelumnya, Vice President of Corporate Communication PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan ketiga bandara yang dikelola perseroan total meraih 10 penghargaan ACI ASQ Awards 2023.

Dia menyebutkan antara lain Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Supadio dan Bandara Depati Amir untuk kategori bandara terbaik di Asia Pasifik berdasarkan kapasitas dari masing-masing bandara.

"Kami sangat bangga atas pencapaian tiga bandara AP II yang meraih ACI ASQ Awards 2023 berdasarkan penilaian para penumpang pesawat," kata Cin.

