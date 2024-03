Bandara Way Kanan Segera Reaktivasi, Maskapai Ini Siap Ekspansi Rute

Proses reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan dikebut seiring dengan ekspansi rute yang bakal dilakukan maskapai.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov Sumatra Selatan menuturkan adanya percepatan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan sebelum mudik Lebaran.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan reaktivasi bandara tersebut juga diikuti dengan operasional maskapai Citilink dari Bandara Halim Perdanakusuma.

“Kemarin tim dari Provinsi Lampung dan Sumsel juga Way Kanan sudah sudah bertemu dengan Dirut Citilink membahas tentang penerbangan Way Kanan dan sudah disetujui bahwa Citilink sudah tersedia pesawat yang akan beroperasi dari Halim ke Way Kanan,” kata Fatoni dalam siaran pers, dikutip Selasa (26/3/2024).

Dia menuturkan rencananya Citilink akan beroperasi selama dua kali dalam seminggu dengan rute Jakarta - Way Kanan. Penerbangan akan dilakukan dua kali dalam seminggu.

Fatoni menjelaskan penerbangan beroperasi dari Halim pukul 10.00 terus langsung kembali jam 11.00 lewat dari Way Kanan.

Fatoni sangat berharap rute penerbangan tersebut dapat segera beroperasi sebelum momen mudik Lebaran. Namun, hal tersebut tentunya baru bisa direalisasikan tergantung kesiapan seluruh pihak.

“Kita berharap penerbangan ini sudah bisa beroperasi sebelum lebaran. Oleh karena itu ini tergantung kesiapan kita semua,” kata Fatoni.

Oleh karena itu, Fatoni meminta kesiapan seluruh pihak baik itu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur dan Pemkab Lampung Barat untuk segera melakukan pergeseran anggaran yang telah disepakati dalam MoU sebelumnya.

Menurutnya, yang perlu segera disiapkan dengan mekanisme pergeseran anggaran yang berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT). Apabila tidak cukup, bisa ditambahkan dari sisa kegiatan atau bisa diambil dari uang kas yang ada.

“Kalau cukup bisa langsung dilakukan pergeseran anggaran untuk dialokasikan ke bantuan keuangan bersifat khusus ke Way Kanan dan dari Way Kanan bisa mekanisme subsidi kepada maskapai,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan Saipul turut menyambut baik kabar gembira tersebut. Terkait persiapan anggaran, pihaknya telah menyiapkan khusus untuk pengoperasian Bandara Way Kanan Gatot Subroto.

“Terkait yang dibilang Pak Gub ini momennya baik sekali, kalau bisa sebelum lebaran sudah bisa melaksanakan penerbangan di Gatot Subroto Way Kanan,” ujarnya.

