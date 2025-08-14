Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maskapai Domestik Berharap Tuah 'Obral' Status Internasional Bandara

Status internasional bandara di Indonesia diharapkan mendukung maskapai domestik pulih pasca-pandemi, meski tantangan tarif dan kapasitas tetap ada.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 09:37
Share
Pegawai melintas di depan pesawat milik grup Garuda Indonesia di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (24/4/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai melintas di depan pesawat milik grup Garuda Indonesia di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (24/4/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pengamat penerbangan berharap penambahan bandara internasional di Indonesia dapat menguntungkan maskapai domestik yang masih berjuang pulih dari pandemi Covid-19.
  • Maskapai domestik diharapkan dapat bersaing dengan maskapai asing melalui kerja sama dan pembagian kapasitas penerbangan internasional, meskipun tantangan seperti Tarif Batas Atas (TBA) belum teratasi.
  • Permintaan penerbangan domestik diperkirakan terus tumbuh, sementara penambahan bandara internasional diharapkan dapat mendorong maskapai domestik membuka rute internasional baru.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat berharap kembalinya status internasional terhadap sejumlah bandara di Indonesia dapat memberikan berkah terhadap maskapai domestik yang masih berjuang pulih dari pandemi Covid-19. 

Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana penambahan bandara internasional dapat bermanfaat sepenuhnya bagi maskapai Indonesia, dan bukan hanya bermanfaat bagi maskapai asing. 

Menurutnya, maskapai Indonesia selama ini cukup kompetitif dari sisi harga dan pelayanan dibanding maskapai asing di rute regional Asean dan sekitarnya, tetapi kebijakan yang diarahkan ke kerja sama dengan maskapai luar tentu akan bisa membantu.

“Dapat dilakukan kebijakan yang mendorong maskapai asing untuk bekerja sama dengan maskapai Indonesia selain juga menjaga pembagian kapasitas penerbangan untuk rute-rute internasional bagi maskapai Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

Hanya saja menurutnya, tantangan bagi maskapai domestik masih belum dapat pulih seperti penerbangan internasional, akibat kondisi TBA (Tarif Batas Atas) yang masih belum direvisi sesuai rumusan yang ada.

Menjadi ironi saat tiket internasional bisa lebih murah di low season karena tidak ada TBA, dan justru adanya TBA yang belum direvisi juga inilah yang akibatnya menghasilkan kebijakan penambahan jumlah bandara Internasional ke seperti sebelum keputusan menteri di 2024.

Baca Juga

Gerry memandang akibat dari kondisi ini, maskapai domestik untuk survive dengan cara melakukan penambahan kapasitas ke rute internasional. Sebelumnya dengan jumlah bandara internasional yang terbatas, justru menurutnya menghambat maskapai Indonesia untuk bisa pulih di sisi keuangannya.

Perlu diingat, saat ini penerbangan domestik masih berjuang dari efek pandemi Covid-19 dan diperkirakan pemulihan jumlah penumpangnya baru akan mencapai 85%. Berbeda dengan penerbangan internasional yang pada akhir tahun ini diperkirakan sudah pulih sepenuhnya dengan jumlah penumpang yang mencapai 110% dari 2019. 

Adapun trafik perkembangan pesawat domestik dan internasional diproyeksikan hanya tumbuh 1% YoY pada 2025. Di mana domestik stagnan dengan proyeksi tumbuh 0% pada tahun ini, usai pada 2024 kontraksi 4%.  

Sementara proyeksi recovery rate penerbangan domestik tahun 2025 di angka 69% terhadap 2019. Pada periode yang sama, tingkat pemulihan penerbangan internasional diramal mencapai 93%.

Terpisah, Direktur Utama PT Pelita Air Service (PAS) Dendy Kurniawan justru tak khawatir dengan keberadaan naiknya status bandara internasional yang mempermudah masyarakat untuk langsung terbang ke luar negeri dari daerahnya—dan lebih memilih maskapai asing. 

Dendy justru mengklaim bahwa saat ini permintaan penerbangan domestik masih terus tumbuh. 

“Menurut saya penerbangan domestik tidak akan terganggu. Tidak [akan berebut porsi] karena demand domestik juga tumbuh terus,” tuturnya kepada Bisnis.

Rencana Penambahan Rute Internasional

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association(INACA) menyampaikan bahwa terkait semakin banyaknya gerbang udara internasional tersebut apakah akan mendorong maskapai domestik membuka penerbangan antarnegara, tentu akan menjadi pertimbangan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA Bayu Sutanto memandang bahwa sepanjang bandara internasional yang ada mempunyai cross-border traffic baik langsung ke bandara internasional negara lain ataupun terkoneksi dengan bandara domestik menjadi pertimbangan utama dalam membuka rute penerbangan internasional. 

Meski demikian, Bayu memandang melalui peningkatan kembali status bandara juga tidak memberikan banyak dampak. 

Pasalnya, dari puluhan bandara internasional yang ada, terekam mana saja aktivitas yang tinggi oleh turis mancanegara maupun domestik.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 7.050.179 wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui pintu utama maupun perbatasan per semester I/2025, sebanyak 3,26 juta atau mencakup 46,28% masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

Kemudian diikuti Bandara Soekarno Hatta di Tangerang sejumlah 1,19 juta sekitar 17% dan terdapat sejumlah 149.272 turis asing yang masuk melalui Bandara Juanda di Surabaya. 

“Menurut pandangan kami ya enggak berubah banyak, walaupun sekarang ditambah menjadi 37+3,” lanjut Bayu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

AHY Ungkap Arahan Prabowo Tambah Bandara Internasional, Ini Tujuannya

AHY Ungkap Arahan Prabowo Tambah Bandara Internasional, Ini Tujuannya

Untung-rugi 'Obral' Status Internasional Bandara

Untung-rugi 'Obral' Status Internasional Bandara

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

Menhub Bantah Pergantian Direksi dan Komisaris KAI Imbas Rentetan Kereta Anjlok

Menhub Bantah Pergantian Direksi dan Komisaris KAI Imbas Rentetan Kereta Anjlok

Untung Rugi Penetapan Masif Status Internasional Bandara

Untung Rugi Penetapan Masif Status Internasional Bandara

Babak Baru Pengembangan SAF: Langkah Strategis Dorong Penerbangan Hijau

Babak Baru Pengembangan SAF: Langkah Strategis Dorong Penerbangan Hijau

INACA Kritisi Kebijakan Pemberian Status Internasional Bandara

INACA Kritisi Kebijakan Pemberian Status Internasional Bandara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit
Jasa & Niaga
53 detik yang lalu

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?
APBN
8 menit yang lalu

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
16 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

ESDM Ungkap Isi Tambang Ilegal di Cibinong Galena, Bukan Bauksit
Energi & Tambang
21 menit yang lalu

ESDM Ungkap Isi Tambang Ilegal di Cibinong Galena, Bukan Bauksit

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak