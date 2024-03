Awal Ramadan Harga Beras Masih Mahal, Daging Ayam Tembus Rp43.000

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkapkan, sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga pada awal Ramadan.

Beberapa komoditas pangan yang masih tinggi dan mengalami lonjakan pada fase pertama Ramadan, di antaranya minyak goreng, daging ayam, cabai merah besar, dan bawang putih.

Secara terperinci, harga minyak goreng di tingkat pedagang sudah berada di level Rp16.000 per kilogram, cabai merah besar TW tembus Rp100.000 per kilogram, dan bawang putih terus merangkak naik di kisaran Rp43.000 hingga Rp43.500 per kilogram. Harga daging sapi juga masih di atas Rp140.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit merah sedikit turun. Kendati begitu, harganya masih tinggi, yakni di kisaran Rp76.000-Rp77.000 per kilogram.

“[Daging] ayam cukup menjadi sorotan karena sudah Rp43.000 per kilogram, tergantung besar kecilnya,’’ ungkap Reynaldi kepada Bisnis, Selasa (12/3/2024).

Hal serupa terjadi pada komoditas telur ayam. Reynaldi mengungkapkan, harga telur ayam secara rata-rata sudah berada di level Rp42.000 per kilogram.

Untuk komoditas beras, dia mengungkapkan bahwa harga beras masih tinggi, alias di atas harga eceran tertinggi (HET). Beras premium tercatat di kisaran Rp16.000-Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.500 per kilogram.

Reynaldi memperkirakan harga mulai melandai pada 2 hingga 3 pekan selama bulan Ramadan. Kendati begitu, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi fase kedua lonjakan harga atau memasuki Idulfitri.

“Biasanya 7 hari menjelang Idulfitri itu akan terjadi lonjakan harga bahan pokok, dan dia akan turun pasca-Idulfitri,” ujarnya.

Melansir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (12/3/2024) pukul 14.10 WIB, harga komoditas pangan seperti daging, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras secara rata-rata nasional mengalami lonjakan harga.

Tercatat harga daging ayam ras segar naik signifikan 2,57% menjadi Rp39.900 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas 1 naik tipis 0,69% menjadi Rp139.150 per kilogram.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium dan gula pasir lokal masing-masing melonjak menjadi Rp18.900 per kilogram dan Rp17.800 per kilogram. Harga telur ayam ras segar naik tipis 0,47% menjadi Rp31.900 per kilogram.

Harga minyak goreng curah terkerek naik 3,68% menjadi Rp16.900 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerk 1 naik 0,48% menjadi Rp20.850 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 4,65% menjadi Rp20.250 per kilogram.

