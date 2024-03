Harga Pangan Hari Ini 12 Maret: Awal Ramadan Beras hingga Cabai Meroket

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan kompak mengalami kenaikan di tengah momentum awal Ramadan yang jatuh pada, Selasa (12/3/2024). Lonjakan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai.

Mengutip daftar panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.20 WIB, harga cabai rawit merah memimpin lonjakan, naik 8,53% dibandingkan dengan pekan lalu (5/3/2024) menjadi Rp67.180 per kilogram (kg).

Sementara itu, harga cabai merah keriting juga tercatat naik 4,61% menjadi Rp67.590 per kg.

Komoditas pangan pokok, yakni beras juga masih berada jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Di mana, HET beras premium ditetapkan sebesar Rp13.900 - Rp14.800 per kg dan beras medium sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kg.

Adapun, pada hari ini, beras premium harganya parkir di level Rp16.700 per kg atau melonjak 1,33%. Sedangkan, beras medium harganya meroket 2,23% menjadi Rp14.660 per kg.

Komoditas bawang putih juga naik 2,24% menjadi Rp41.080 dan bawang merah naik 1,16% menjadi Rp34.810 per kg.

Peningkatan harga juga terjadi pada seluruh komoditas sumber protein. Bapanas mencatat, harga daging ayam ras melonjak 6,41% menjadi Rp41.480 per kg pada awal Ramadan kali ini.

Kemudian, harga daging sapi murni juga naik 1,45% menjadi Rp139.330 per kg serta harga telur ayam naik 3,53% menjadi Rp32.870 per kg.

Harga ikan kembung juga masih tinggi di level Rp39.100 per kg atau naik 4,49%, ikan tongkol naik 5,81% menjadi Rp34.400 per kg, dan ikan bandeng naik 5,02% menjadi Rp35.780 per kg.

Harga gula konsumsi juga menunjukkan tren kenaikan di momentum awal Ramadan, harganya naik 1,63% menjadi Rp18.120 per kg. Kemudian garam naik 1,90% menjadi Rp11.820 per kg.

Tepung terigu curah naik 3,11% menjadi Rp10.940 dan tepung terigu kemasan (non-curah) naik 3,03% menjadi Rp13.920 per kg, serta kedelai biji kering naik 2,33% menjadi Rp13.630.

Terakhir, komoditas minyak masih konsisten naik, di mana minyak goreng kemasan sederhana meningkat 1,63% menjadi Rp18.030 per liter, serta minyak goreng curah naik 0,64% menjadi Rp15.770 per liter.

