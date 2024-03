Program Mudik Gratis Lebaran 2024 dari Alfamart hingga Honda, Rute, Cara Daftar dan Syaratnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Belum memasuki bulan suci Ramadan berbagai program mudik bareng gratis sudah digalakkan oleh berbagai instansi mulai dari Kementerian Perhubungan hingga perusahaan swasta.

Tercatat, ada tiga perusahaan yang sudah menyatakan akan menggelar program mudik gratis lebaran 2024 tahun ini.

Ketiga perusahaan itu yakni PT Indomarco Prismatama (Indomaret), PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart), dan PT Astra Honda Motor, merupakan perusahaan yang sedang menggelar program mudik massal.

Daftar perusahaan itu mempunyai syarat tersendiri bagi Anda yang ingin mengikuti program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, berikut program mudik gratis dari perusahaan swasta, cara daftar dan syaratnya

1. PT Indomarco Prismatama (Indomaret)

Melalui website Indomaret.co.id, perusahaan retail ini mengusung program “Mudik Bareng klik Indomaret 2024”. Mudik bareng berlangsung di beberapa wilayah yang telah ditentukan, yaitu:

1. Jabodetabek

- Total 6.000 kuota

- Pemudik berangkat pada Jumat, 5 April 2024

- Titik keberangkatan Bus: Parkir Timur Senayan, Jakarta (Pukul 10.00 WIB)

- Rute Keberangkatan Bus:

· Rute 1: Cirebon – Bumiayu – Ajibarang – Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Wates – Yogyakarta.

· Rute 2: Tegal – Pemalang – Pekalongan – Kendal – Semarang – Salatiga – Solo



Ø Adapun keberangkatan menggunakan kereta api yang terbagi dua sesi

1. Sesi pertama (17.25 WiB)

- Titik keberangkatan: Stasiun Pasar Senen

- Rute keberangkatan: Cikampek – Haurgeulis – Jatibarang – Cirebon – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Waleri – Semarang Poncol – Ngrombo – Randublatung – Cepu – Bojonegoro – Babat – Lamongan – Surabaya Pasar Turi – Surabaya Gubeng – Sidoarjo – Banil – Lawang - Malang



2. Sesi kedua (21.45 WIB)

- Titik keberangkatan: Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

- Rute keberangkatan: Cirebon Prujakan – Ciledug – Prupuk – Purwokerto – Kroya- Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Jenar – Wates – Yogyakarta – Lempuyangan



Adapun syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut, yakni:

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp350.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp300.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik bus (tidak berlaku kelipatan)

5. Min. belanja Rp500.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min. belanja Rp450.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (khusus transaksi di toko)

6. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik kereta (tidak berlaku kelipatan)

7. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

8. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret

9. Untuk transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret hanya menggunakan i.saku



Pada program mudik dengan titik keberangkatan Jakarta, Indomaret juga memberikan grand prize berupa 2 tiket umroh dan akan dimeriahkan dengan penampilan band GIGI.

2. Bandar Lampung

- Total 550 kursi

- Moda transportasi hanya menggunakan Bus

- Periode keberangkatan Sabtu, 6 April 2024

- Titik keberangkatan: Pkor Way Halim, bandar Lampung (Pukul 10.00 WIB)

- Rute Keberangkatan:

· Rute 1: Jakarta – Cikampek – Cirebon – Brebes – Bumi – Ajibarang – Wangon – Kebumen – Kutoarjo – Wates – Yogyakarta

· Rute 2: Jakarta – Cikampek – Cirebon – Brebes – Tegal – Pekalongan – Semarang – Ungaran 0 Salatiga – Solo



Adapun syarat ketentuan mudik untuk keberangkatan dari Bandar Lampung, yaitu:

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp150.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp130.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik bus (tidak berlaku kelipatan)

5. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

6. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret

7. Untuk transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret hanya menggunakan i.saku

Selain itu, Indomaret juga memberikan grand prize berupa 1 unit smartphone dan 10 voucher saldo i.saku senilai Rp200.000. Keberangkatan Bandar Lampung ini akan dimeriahkan oleh pertunjukan FLA BAND.

3. Surabaya

- Total 550 kursi

- Moda transportasi hanya menggunakan Bus

- Jadwal keberangkatan: Jumat, 5 April 2024

- Titik keberangkatan: Gedung Pasmar 2, Sidoarjo (Pukul 10.00 WIB)

- Rute keberangkatan:

· Rute 1: Surabaya – Bojonegoro – Cepu – Demak – Semarang – Batang – Pekalongan – Brebes – Tegal

· Rute 2: Surabaya – Nganjuk – Madiun – Ngawi – Solo – Yogyakarta – Kebumen – Purwokerto

Syarat keberangkatan dari Surabaya, yakni :

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp150.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp130.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik bus (tidak berlaku kelipatan)

5. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

6. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret

7. Untuk transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret hanya menggunakan i.saku

4. Medan

- Total 500 kuota

- Moda transportasi hanya menggunakan Bus

- Jadwal keberangkatan: Jumat, 5 April 2024

- Titik keberangkatan: Terminal Amplas, Medan (Pukul 10.00 WIB)

- Rute keberangkatan:

· Rute 1: Medan – Pekanbaru – Jambi – Palembang – Lampung – Jakarta – Cirebon – Bumiayu – Ajibarang – Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Wates - Yogyakarta

· Rute 2: Medan – Pekanbaru – Jambi – Palembang – Lampung – Jakarta – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Kendal – Semarang – Salatiga – Solo

Adapun syarat ketentuan mudik untuk keberangkatan dari Medan yaitu:

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp150.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp130.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik bus (tidak berlaku kelipatan)

5. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

6. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret



Pada keberangkatan dari Medan, Indomaret menyediakan grand prize 1 unit smartphone dan 10 voucher i.saku senilai Rp200.000. Selain itu, akan ada penampilan dari Oldskull Band.

5. Bali

- Total 550 kursi

- Moda transportasi hanya menggunakan Bus

- Periode keberangkatan: Sabtu, 6 April 2024

- Titik keberangkatan: Lapangan Lumintang Denpasar/ Jl. Mataram 1, Dauh Puri Kaja, Kec. Despasar. (Pukul 10.00 WITA)

- Rute keberangkatan:

· Rute 1 : Gilimanuk – Banyuwangi – Situbondo – Probolinggo – Surabaya

· Rute 2 : Gilimanuk – Banyuwangi – Jember – Lumajang – Probolinggo – Surabaya.

Adapun syarat ketentuan mudik untuk keberangkatan dari Bali yaitu:

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp150.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp130.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik bus (tidak berlaku kelipatan)

5. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

6. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret



Pada keberangkatan dari Medan, Indomaret menyediakan grand prize 1 unit smartphone dan voucher belanja dengan total Rp1 juta untuk 5 pemenang. Selain itu, aka nada penampilan dari Dhir Band Dangdut.

6. Pontianak

- Total untuk 400 kuota

- Moda transportasi hanya menggunakan kapal laut

- Titik keberangkatan: Taman Alun-Alun Kapuas (04.00 WIB/tentative)

- Rute keberangkatan: Pelabuhan Dwikora – Pelabuhan Tanjung Perak



Adapun syarat ketentuan mudik untuk keberangkatan dari Pontianak yaitu:

1. Periode belanja 16 Februari – 15 Maret 2024

2. Belanja di toko Indomaret / Klik Indomaret yang di dalamnya terdapat Produk Sponsor menggunakan i.saku/ i.saku poinku/ Livin’ by Mandiri (Kecuali untuk pembayaran produk virtual, pembelian rokok, gas elpiji dan susu bayi di bawah 1 tahun)

3. Min. belanja Rp200.000 menggunakan i.saku / i.saku poinku atau

Min.belanja Rp180.000 menggunakan Livin’ by Mandiri (Khusus transaksi di toko)

4. Jika memenuhi syarat tersebut, Anda bisa mendapatkan 1 tiket mudik kapal laut (tidak berlaku kelipatan)

5. Anak di atas 3 tahun wajib memiliki tiket mudik

6. Maksimal 4 tiket/ member i.saku atau akun Klik Indomaret



Pada keberangkatan dari Medan, Indomaret menyediakan grand prize 2 unit smartphone Selain itu, aka nada penampilan dari Violet Band.





