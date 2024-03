Ini Deretan BUMN yang Buka Program Mudik Gratis Lebaran 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui anak perusahaannya tengah mempersiapkan kuota untuk kegiatan mudik gratis. Proses pendaftaran akan diinfokan dari akun media sosial maupun website perusahaan. Perusahaan negara tersebut mengusung Mudik Asyik Bersama BUMN 2023

“Informasi mudik bersama bisa langsung kunjungi media sosial atau website perusahaan-perusahaan BUMN ya, Sob!” tulis caption dari akun Instagram @kementerianbumn, dikutip Senin (4/3/2024).



Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov DKI, dan Pemprov Banten juga tengah membuka pendaftaran mudik gratis.

Masifnya penyelenggara mudik gratis ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin sowan ke kampung halaman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Bisnis, ada beberapa anak perusahaan BUMN yang sudah dan bersiap untuk membuka pendaftaran mudik gratis, yaitu:

1. Perum Bulog

Melansir dari akun Instagram @perum.bulog, masyarakat sudah bisa mendaftar program mudik gratis per 5 Maret 2024, yang akan disiarkan pada akun Instagram Bulog. Konfirmasi pendaftaraan akan diinfokan melalui akun resmi whatsapp panitia mudik bulog (14-15 Maret 2024).



Titik keberangkatan berlangsung di halaman parkir kantor pusat BULOG, Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 49, Jakarta Selatan. Pemudik akan mendapatkan fasilitas snack, sampai obat-obatan dan akan menaiki armada Bus Executive. Perlu diingat, jika Anda mendaftar untuk 3 orang, maka Anda harus mengisi link formulir link sebanyak 3 kali.



Bulog membuka 350 kuota dengan relasi perjalanan, yaitu :

1. Surabaya (Via Ngawi - Madiun)

2. Metro Lampung (Via bandar Lampung)

3. Purwokerto (Visa Kebumen – Purworejo)

4. Solo (Via Klaten)

5. Yogyakarta (Via Kebumen – Pekalongan)

6. Semarang (Via Tegal – Pekalongan)

7. Wonosobo (Via Purbalingga – Banjarnegara)



Adapun syarat ketentuan, yakni:

1. Mengunggah foto KTP dengan format file pdf/jpg/png

2. Mengunggah KK dengan format file pdf/jpg/png

2. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Melalui unggahan akun Instagram resmi @pnm_persero, PNM sudah membuka pendaftaran mudik gratis dengan periode (1 – 15 Maret 2024).

Dalam unggahan itu, PNM tidak menyebutkan rincian kuota yang disediakan, namun kuota bersifat terbatas. Anda bisa mengakses https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvc9Z-9ntloCqs3XGIeer5aRo-NwJ9nmX0flTd9i62x2vYAQ/viewform?usp=send_form

Adapun rute mudik PNM, yaitu:



1. Rute Utara

· Jakarta – Subang – Cirebon – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Semarang

· Jakarta – Kudus – Rembang – Lamongan – Surabaya.



2. Rute Selatan

· Jakarta – Bandung - Tasikmalaya – Kebumen – Yogyakarta – Solo

· Jakarta – Cilacap – Pacitan – Jombang – Blitar – Surabaya

Syarat ketentuan mengikuti mudik gratis dari PNM:

1. Merupakan nasabah PNM

2. Karyawan PNM

3. Keluarga karyawan PNM

4. Mengunggah Kartu Keluarga (KK)

5. Mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. PT Bio Farma (Persero)

Melansir akun Instagram resmi @biofarmaid, periode pendaftaran mudik gratis berlangsung dari 1 – 15 Maret 2024, yang bisa diakses lewat link bit.ly/MudikGratisBF2024. Adapun alur pendaftaran , yaitu:

1. Pengisian formulir pendaftaran via online (1 – 15 Maret 2024)

2. Registrasi ulang via online (18 Maret – 22 Maret 2024)

3. Distribusi tiket via whatsapp (25 Maret – 2 April 2024)

4. Keberangkatan Mudik (5 April 2024)

Bio Farma membuka dua jalur mudik, yakni:

1. Rute Utara

· Bandung – Exit Tol Brebes Barat (Brebes) – Exit Tol Adiwerna (Tegal) – Exit Tol Bojong (Pekalongan) – Exit Tol Kandeman (Batang) – Exit Tol Kaliwungu (Kendal) – Exit Tol Krapyak 1 (Semarang) – Exit Tol Salatiga (Salatiga) Exit Tol Colomadu (Boyolali) – Exit Tol Ngemplak (Solo) – Terminal Giri Adipura Wonogiri.



2. Rute Selatan



· Bandung – Madjenang – Wangon – Jatilawang – Cilacap (pertigaan Sampang) – Sumpiuh – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Purworejo – Wates – Kulon Progo – Terminal Giwangan Yogyakarta.



Syarat untuk mengikuti mudik gratis dari PT Bio Farma, yaitu:

1. Mengunggah Kartu Keluarga

2. Mengunggah Kartu Tanda Penduduk

3. Mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kecamatan setempat

4. PT PLN

Berdasarkan unggahan pada akun Instagram resmi @pln_id, Anda bisa mendaftar mudik gratis dengan mengaksesnya melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store. PLN menyiapkan rute :

1. Jakarta ke Jawa Barat

2. Jakarta ke Jawa Tengah

3. Jakarta ke Jawa Timur

4. Jakarta ke Lampung

5. Jakarta ke Sumatera Selatan.

Perusahaan BUMN yang masih menyediakan pendaftaran gratis 2024, yakni

1. PT KAI

Unggahan dari akun Instagram resmi @kai121_, menjelaskan bahwa KAI masih menyiapkan program mudik tersebut.



“Coming Soon: Mudik Gratis Bersama BUMN 2024,” tulis KAI dalam unggahan yang di upload Jumat (1/3/2024).

2. PT Asabri (Baru relasi ke Jakarta-Semarang dan Jakarta-solo)

Perusahaan yang bergerak dibidang asuransi ini mengunggah postingan informasi lewat akun instagram resminya @asabri­_official pada Sabtu (2/3/2024). Postingan itu menjelaskan PT Asabri tengah menyiapkan skema pendaftaran Mudik Asyik Bersama BUMN 2024. Namun, Asabri menjelaskan rute keberangkatan mudik relasi Jakarta – Semarang dan Jakarta – Solo.

3. Perumnas



Informasi terkait mudik gratis yang diunggah pada Jumat,1 Maret 2024, Perumnas tengah menyiapkan pendaftaran mudik gratis. Anda bisa langsung memantau akun resmi Instagram perumnas di @infoperumnas.

4. PT BTN @btn

Sama seperti sebelumnya, BTN sedang mempersiapkan pendaftaran mudik gratis. Anda bisa memantau akun resmi Instagram BTN di @btn.

5. PT Taspen

Taspen turut berkontribusi untuk mudik gratis bersama BUMN. Melansir dari akun Instagram @taspen, perusahaan itu tengah mempersiapkan regulasi pendaftaran mudik gratis tersebut.

6. PT Len

PT Len Industri juga tengah mempersiapkan pendaftaran mudik gratis bersama BUMN. Anda bisa langsung memantau akun Instagram resminya di @lenindustri

