Bus Listrik DAMRI Mengaspal di Surabaya, Ini Rute dan Tarifnya

DAMRI akan mengoperasikan rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) di Surabaya.

Bisnis.com, JAKARTA - DAMRI akan mengoperasikan rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya - ITS - Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya pada 25 Februari 2024.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan bahwa layanan bus listrik menjadi salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi polusi udara dengan mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum, serta merupakan langkah dalam menyediakan moda transportasi bagi masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"DAMRI telah melalui masa uji coba terhadap 13 unit yang akan mengaspal dan 2 unit cadangan pada 22 hingga 24 Februari 2024 sebelum kembali beroperasi untuk memastikan layanan prima, aman, dan nyaman bagi pelanggan," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (24/2/2024).

Chrystian melanjutkan dengan kapasitas duduk sebanyak 19 penumpang dan berdiri sebanyak 5 penumpang serta daya listrik yang maksimal, DAMRI mampu memecahkan tantangan transportasi umum di Surabaya dengan solusi yang praktis dan terjangkau.

Tarif layanan ini dikenakan sebesar Rp6.200 untuk masyarakat umum, sedangkan bagi Pelajar/Mahasiswa/Disabilitas/Lansia akan dikenakan tarif Rp2.000. Pelanggan dapat melakukan transaksi dengan metode pembayaran cashless via E-Money dan QRIS.

Adapun rute titik keberangkatan awal yang dilalui, yaitu Terminal Purabaya - Halte UINSA - Halte Gunung Anyar Timur 1 - Halte Gunung Anyar Lor 1 - Halte Rungkut Madya 1 - Halte Pandugo 1 - Halte Sentra UKM MERR - Halte Semolowaru 1 - Halte ITATS - Halte MERR SMP 19 - Halte RS Haji 1 - Halte Kertajaya Indah - Halte Bundaran ITS - Halte ITS - Halte Koni MERR - Halte Galaxy 1 - Halte UNAIR 1 - Halte Mulyorejo 1 - Halte Kalijudan 1 - Halte RSIA 1 - Halte Kenjeran 1 - Halte Kenjeran Park.

Kemudian rute titik keberangkatan sebaliknya yang dilalui, yaitu Halte Kenjeran Park - Halte Superindo - Halte RSIA 2 - Halte Kalijudan 2 - Halte Mulyorejo 2 - Halte UNAIR 2 - Halte Galaxy 2 - Halte Kertajaya Indah - Halte Bundaran ITS - Halte ITS - Halte Manyar Kerta Adi - Halte RS Haji 2 - Halte MERR Kopertis - Halte UKDC - Halte Semolowaru 2 - Halte Semampir - Halte Dinamika - Halte Pandugo 2 - Halte Penjaringan Asri - Halte Rungkut Madya 2 - Halte Gunung Anyar Lor 2 - Halte Gunung Anyar Timur 2 - Terminal Purabaya.

Jam operasional bus tersedia mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB yang melayani setiap hari dengan jarak kedatangan antar bus setiap 12 menit hingga 15 menit.

Dengan diaktifkannya kembali rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya - ITS - Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya, DAMRI berharap akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi di dalam kota dengan transportasi publik yang ramah lingkungan dan efektif.

