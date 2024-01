Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Menteri Basuki Getol Pamer Proyek IKN hingga PSN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, tetap intens meninjau sejumlah proyek strategis nasional (PSN) hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah isu dirinya bakal mundur dari kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, Menteri Basuki diketahui tengah melakukan peninjauan proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen yang merupakan salah satu proyek andalan Presiden Jokowi.

Dalam kunjungannya pada Minggu (21/1/2024), Menteri Basuki meminta agar PSN Tol Yogyakarta - Bawen dapat dikebut agar rampung pada awal 2025.

"Saya minta tahun ini progres fisiknya 85%, awal tahun 2025 ruas Banyurejo sudah selesai," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Senin (22/1/2024).

Dia merinci, proyek Tol Yogyakarta - Bawen Seksi 1 yakni Sleman - Banyurejo sepanjang 8,25 km progres pembebasan lahannya telah mencapai 81% dan konstruksi 72%.

Tak hanya itu, sebelumnya Menteri Basuki juga diketahui melakukan peninjauan pada proyek jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan rampung pada Juli 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Basuki melakukan peninjauan pada Tol Akses IKN pada Kamis (18/1/2024) atau tepat sehari setelah pelaksanaan groundbreaking investasi tahap 4 IKN dilaksanakan.

Dalam laporannya, dia optimis Jalan Tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tersebut dapat dilalui pada Juli 2024 sebelum pelaksanaan Upacara Kemerdekaan ke-79 RI digelar di IKN.

“Terus perhatikan dan pastikan kualitasnya, karena Jalan Tol IKN ini harus lebih baik kualitasnya dibandingkan jalan tol lain yang sudah kita bangun. Jika ada kendala, segera identifikasi dan perbaiki. Pada Juli 2024 harus sudah selesai untuk Tahap 1 dan bisa dioperasikan,” ujar Basuki.

Menteri Basuki merinci, tahap 1 pembangunan Jalan Tol IKN saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 48%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 57% dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 67%.

Ketiga seksi jalan tol tersebut ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024.

Sementara itu, untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini juga sudah dimulai pengadaan tanah dan konstruksinya dengan progres 4,8% pada Seksi 6A dan 17,5% pada Seksi 6B.

Untuk diketahui sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyebutkan terdapat sejumlah Menteri kabinet Indonesia Maju yang diisukan bakal mundur.

Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati disebut yang paling siap untuk meninggalkan Kabinet Jokowi. Di samping itu, Faisal Basri juga sempat menyebut nama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Menjawab hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah juga sempat menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai pengunduran diri Menteri Basuki di lingkup wilayah Kementerian PUPR.

"Itu politik, nggak tahu saya. Saya juga belum ketemu Pak Menteri sejak hari yang lalu," jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (18/1/2024).

