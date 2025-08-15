Istana Pastikan Prabowo Lanjutkan IKN, Ditarget Rampung dalam 3 Tahun

Presiden Prabowo meminta agar pembangunan IKN Nusantara rampung dalam 3 tahun untuk kesiapan kepindahan lembaga eksekutif hingga yudikatif ke ibu kota baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam 3 tahun ke depan.

Dia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan meneruskan megaproyek ibu kota baru RI yang dimulai di era pemerintahan Joko Widodo itu.

"IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah," ujar Prasetyo kepada wartawan di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan pindah setelah IKN rampung dalam 3 tahun ke depan.

"Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hanya menyinggung IKN sebanyak satu kali dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan di Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8/2025).

Untuk diketahui, proyek pembangunan IKN Nusantara dilanjutkan oleh Presiden Prabowo pada pemerintahannya saat ini kendati tidak seekspansif pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Widodo).

Prabowo menyebut Ibu Kota Negara Nusantara selama satu kali saja di dalam pidatonya ketika menyampaikan berbagai capaian yang telah dilakukan Jokowi.

Presiden ke-8 RI itu menyampaikan bahwa Jokowi selama pemerintahannya telah membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat pandemi Covid-19 sehingga Indonesia termasuk yang tercepat pulih dari dampak pandemi.