Harga Pangan 22 Januari 2023: Beras hingga Telur Masih Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan masih mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (22/1/2024). Rata-rata harga secara nasional seperti beras hingga telur kompak naik.

Mengacu data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 10.30 WIB, harga rata-rata beras medium naik 0,75% menjadi Rp13.400 per kg, sedangkan harga beras premium naik 0,53% menjadi Rp15.200.

Adapun, harga beras medium maupun premium saat ini masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Kemudian, harga kedelai biji kering impor juga tercatat naik 1,56% menjadi Rp13.640, disusul harga tepung terigu curah yang juga tengah melambung 2,35% menjadi Rp10.900 per kg.

Selanjutnya, komoditas bumbu dapur dan rempah seperti bawang merah juga tercatat naik 3,25% menjadi Rp37.220 per kg dan harga bawang putih bonggol naik 1,29% menjadi Rp39.180 per kg.

Kemudian, cabai merah keriting naik 0,19% menjadi Rp48.710. Kendati demikian, harga cabai rawit merah justru turun 2,34% menjadi Rp46.340 per kg.

Harga pangan sumber protein hewani juga kompak naik pada hari ini. Daging ikan kembung menjadi yang paling signifikan melonjak atau naik 1,45% menjadi Rp37.800 per kg. Sedangkan, ikan tongkol Rp31.510 per kg dan ikan bandeng Rp33.540 per kg.

Adapun, harga daging sapi murni turun 0,25% menjadi Rp134.220 per kg. Sementara harga daging ayam ras naik tipis 1,92% menjadi Rp36.070 dan telur ayam ras naik 1,92% menjadi Rp28.640 per kg.

Rata-rata harga gula pasir juga masih parkir di level tinggi. Gula konsumsi naik 0,46% menjadi Rp17.370 per kg.

Kemudian, harga rata-rata nasional minyak goreng kemasan stagnan di level Rp17.370 per liter dan minyak goreng curah turun 0,34% menjadi Rp14.750 per liter.

