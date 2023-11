Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 13 November 2023

Harga BBM Pertamina untuk jenis Pertamax turun Rp600 per liter menjadi Rp13.400 per liter sejak awal November.

Bisnis.com, JAKARTA- Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM, mulai dari Pertamina, BP AKR, Shell, dan Vivo yang berlaku per 1 November 2023.

Berdasarkan situs resmi Pertamina, Senin (13/11/2023) harga BBM Pertamina untuk jenis Pertamax turun Rp600 per liter menjadi Rp13.400 per liter, dari bulan sebelumnya yang tembus Rp14.000 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.500 per liter. BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.100 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp16.600 per liter.

Sementara itu, harga BBM keluaran terbaru Pertamina yakni Pertamax Green 95, dipatok Rp15.000 per liter atau turun Rp1.000 dibandingkan Oktober 2023 yang dipatok Rp16.000 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp250 menjadi Rp16.950 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp17.200 per liter.

Jenis BBM Pertamina Dex kini dipatok seharga Rp17.750 per liter atau turun Rp150 dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp17.900 per liter.

Tak hanya Pertamina, SPBU Shell juga menurunkan harga produk BBM-nya. Harga Shell Super (RON 92) di Jakarta, Banten, Jawa barat dan Jawa Timur dipatok Rp14.360 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp15.380 per liter pada Oktober 2023.

BBM jenis Shell V-Power (RON 95) juga mengalami penurunan harga, di mana harga yang berlaku hari ini sebesar Rp15.380 per liter atau turun dari bulan sebelumnya, yakni Rp16.350 yang berlaku di Jakarta, Banten, Jabar dan Jatim.

Selanjutnya, Shell V-Power Diesel (CN 51) ikut turun dari Rp17.920 per liter pada Oktober 2023 menjadi Rp17.780 per liter pada bulan ini. Jenis BBM ini hanya tersedia dan berlaku di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Untuk Shell V-Power Nitro+ (RON 98) kini dipatok dengan harga Rp15.590 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp16.730 per liter.

Di sisi lain, berdasarkan situs resmi BP Indonesia, perubahan harga BBM ini didasarkan pada fluktuasi harga minyak mentah dunia. Adapun, BP memiliki tiga jenis produk BBM, yakni BP Ultimate, BP 92, dan BP diesel.

Harga BBM BP 92 mengalami penurunan dari Rp14.580 per liter pada Oktober 2023 menjadi Rp14.360 pada November 2023. Harga dan jenis BBM RON 92 atau setara Pertamax milik Pertamina ini tersedia di Jabodetabek dan Jawa Timur.

Sementara itu, harga BP Ultimate (RON 95) turun cukup signifikan, yakni dari Rp16.350 per liter pada bulan lalu menjadi Rp15.270 per liter pada November 2023. Tak hanya BP 92 dan BP Ultimate yang mengalami penurunan harga, harga BP diesel (CN 53) terpantau turun dari Rp17.240 per liter menjadi Rp16.980 per liter.

Dikutip dari dataindonesia.id, SPBU Vivo juga mengalami penyesuaian harga BBM. Adapun, harga Revvo92 turun dari Rp15.080 per liter menjadi Rp14.520 per liter. Harga Revvo 95 juga lebih rendah Rp1.050 menjadi Rp16.150 per liter.

Daftar Harga BBM SPBU BP, Pertamina, Shell, dan Vivo per 1 November 2023:

Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Pertamax (RON 92): Rp13.400 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.500 per liter

Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp16.950 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp17.750 per liter

Vivo

Revvo 90 (RON 90): Rp12.500 per liter

Revvo 92 (RON 92): Rp14.520 per liter

Revvo 95 (RON 95): Rp16.150 per liter

BP

BP 92 (RON 92): Rp14.360 per liter

BP Ultimate (RON 95): Rp15.270 per liter

BP Diesel (CN 48): Rp16.980 per liter

Shell

Shell Super (RON 92): Rp14.360 per liter

Shell V-Power (RON 95): Rp15.270 per liter

Shell V Power Nitro+ (RON 98): Rp15.590 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp17.780 per liter

