BPS: Kenaikan Harga Pertamax Dorong Inflasi September, Tapi..

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax pada September 2023 tidak lagi memberikan efek yang signifikan terhadap inflasi, seperti halnya pada September 2022.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa efek akibat kenaikan BBM pada September 2022 mengakibatkan level indeks harga konsumen (IHK) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, kini efek kenaikan harga Pertamax justru tersebut tidak lagi terasa.

“Kenaikan harga BBM akibat adanya penyesuaian harga di September 2022 mewarnai inflasi yoy dari bulan September 2022 hingga Agustus 2023. Base effect akibat kenaikan BBM yang berakhir hingga Agustus 2023 dan tidak terlihat dampaknya pada September 2023,” jelasnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (2/10/2023).

Dengan demikian, inflasi secara tahunan tidak lagi dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun lalu.

Meski demikian, pemerintah pada September 2023 kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax, naik Rp900 menjadi Rp13.300 per liter. Sebelumnya, BBM dengan nilai oktan 92 (RON 92) ini dibanderol seharga Rp12.400 per liter per Juni 2023.

Penyesuaian tersebut nyatanya tetap memberikan sumbangan terhadap inflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) sebesar 0,06 persen, namun tidak sebesar tahun lalu.

“Secara historis, dampak penyesuaian harga BBM pada September 2023, lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan yang sama yang terjadi pada September 2022,” tutur Amalia.

BPS mencatat capaian inflasi Indonesia per September 2023 sebesar 2,28 persen yoy, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 0,19 persen.

Sementara tahun lalu, dampak dari kenaikan harga minyak dunia, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Hal tersebut mengintervensi inflasi sehingga melonjak pada September 2022 tercatat 5,95 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen.

Perbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News