Cara Naik Kereta Cepat Whoosh secara Gratis dan Bayar

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah cara mudah naik kereta cepat Whoosh secara gratis dan bayar. Caranya adalah dengan klik link resmi Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Seperti diketahui, pendaftaran pembelian tiket naik kereta cepat whoosh sudah memasuki tahap 2. Kamu bisa melalukan pendaftaran dengan klik link berikut ini: https://ayonaik.kcic.co.id/

Akan tetapi saat Bisnis cek linknya, kuota untuk tiket tersebut sudah habis. Oleh sebab itu buat kamu yang ingin membeli tiket gratis kereta cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) kamu bisa menunggu tahap 3 (jika ada).

Namun jika periode soft operation Kereta Cepat Jakarta - Bandung sudah selesai, maka kamu harus membayar untuk bisa naik salah satu kereta tercepat di dunia tersebut.

Buat kamu yang ingin naik kereta cepat Whoosh, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Buka link https://ayonaik.kcic.co.id/

2. Pilih rute perjalanan, tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang.

3. Isi data penumpang sesuai dengan identitas dan ikuti alur pendaftaran.

4. Setelah melakukan pendaftaran, calon penumpang akan mendapatkan email sebagai bukti pendaftaran

5. Satu pendaftar dapat melakukan pemesanan untuk maksimal 2 penumpang.

6. Satu NIK hanya dapat melakukan pemesanan 1 kali selama masa uji coba.

7. Pada hari H perjalanan, calon penumpang wajib melakukan verifikasi kepada petugas KCIC dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan kartu identitas .

Harga tiket kereta cepat Whoosh:

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

