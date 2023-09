Daftar Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh, Klik Link Belinya di Sini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Periode pendaftaran gratis untuk bisa naik kereta cepat Jakarta - Bandung sudah kembali dibuka. Kamu bisa mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh tahap 2.

Akan tetapi ketika Bisnis cek linknya, ternyata kuota tahap 2 sudah terpenuhi. Itu artinya, kamu harus menunggu tahap selanjutnya jika hendak menjajak kereta cepat Jakarta - Bandung ini.

Buat kamu yang hendak membeli tiket kereta cepat Jakarta - Bandung, kamu bisa terus memantau situs resmi Kereta Cepat Jakarta - Bandung di sini: https://ayonaik.kcic.co.id/.

Setelah klik link di atas, maka kamu akan diminta memasukan beberapa informasi data diri dan memilih tanggal dan lokasi keberangkatan.

Jika kuota masih ada, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Selama masa soft operation, tiket kereta cepat Whooh masih gratis.

Akan tetapi setelah masa soft operation selesai, maka kamu akan diminta membayar dengan rincian harga sebagai berikut.

Daftar harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh):

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News