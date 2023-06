Harga Pangan Hari Ini 19 Juni: Harga Cabai Hingga Telur Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan seperti beras medium, cabai, kedelai, telur ayam hingga bawang putih mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada (19/6/2023) pukul 10.25 WIB, harga beras medium naik 0,17 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp11.840 per kilogram (kg).

Harga beras premium juga naik 0,96 persen jadi Rp13.670 per kg dan harga kedelai naik 0,93 persen jadi Rp13.010 per kg.

Kemudian, harga bawang putih naik 0,59 persen jadi Rp37.450 per kg, harga cabai merah keriting naik 1,26 persen jadi Rp34.510 per kg dan harga cabai rawit merah naik 1,45 persen jadi Rp41.300 per kg.

Lalu, harga daging sapi naik 0,99 persen jadi Rp136.660 per kg, telur ayam naik 0,10 persen jadi Rp30.390 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.540 per kg dan harga tepung terigu curah naik 0,45 persen jadi Rp11.080 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng curah naik 0,13 persen jadi Rp14.870 per kg, ikan kembung juga naik 2,19 persen jadi Rp40.080 per kg, dan garam naik 1,75 persen jadi Rp11.610 per kg, juga tepung terigu kemasan naik 0,51 persen jadi Rp13.730 per kg.

Sementara itu, harga pangan yang mengalami penurunan adalah bawang merah 0,88 persen jadi Rp37.190 per kg, daging ayam ras turun 0,19 persen jadi Rp37.710 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen jadi Rp17.800 per kg, ikan tongkol turun 1,38 persen jadi Rp35.010 per kg, ikan bandeng turun 0,23 persen jadi Rp34.380 per kg dan jagung peternak turun 0,31 persen jadi Rp6.350 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Info Pangan Jakarta pada Senin (19/6/2023) mayoritas pangan mengalami penurunan harga dibandingkan satu hari sebelumnya, Minggu (18/6/2023).

Mulai dari Beras IR II 64 Ramos yang turun Rp17 menjadi Rp11.518 per kg, lalu beras sentra I/Premium yang turun Rp293 menjadi Rp12.840 per kg, juga beras IR 42/Pera turun Rp219 menjadi Rp13.796 per kg.

Selain beras, harga cabai merah besar juga turun Rp128 jadi Rp46.419 per kg, cabai rawit merah turun Rp2.799 jadi Rp44.636 per kg, cabai rawit hijau turun Rp2.446 menjadi Rp41.939 per kg.

Harga bawang putih juga tercatat turun Rp234 jadi Rp38.878 per kg, ayam broiler turun Rp297 jadi Rp40.250 per ekor, telur ayam ras juga turun Rp83 jadi Rp31.121 per kg dan harga daging sapi has (paha belakang) turun Rp3.934 jadi Rp141.375 per kg.

