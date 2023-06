Harga Pangan di Jakarta 9 Juni: Harga Cabai Rawit Naik Rp50.238 Per Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pangan di wilayah DKI Jakarta seperti cabai, bawang merah hingga daging ayam ras masih mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat (9/6/2023) dibandingkan kemarin.

Melansir info Pangan Jakarta pada Jumat (9/6/2023), harga cabai merah keriting naik Rp666 jadi Rp38.340 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik Rp198 jadi Rp50.238 per kg, cabai rawit hijau turun Rp426 jadi Rp45.795 per kg dan harga cabai merah besar Rp48.025 per kg.

Kemudian, harga bawang merah naik Rp248 jadi Rp46.522 per kg, bawang putih Rp39.159 per kg, ayam ras naik Rp341 jadi Rp40.523 per ekor, telur ayam ras Rp31.647 per kg dan harga minyak goreng curah Rp15.712 per kg.

Selanjutnya, harga beras muncul I naik Rp62 jadi Rp12.633 per kg, beras IR 41/Pera Rp14.029 per kg, beras setra I/premium Rp13.105 per kg, tepung terigu naik Rp80 jadi Rp11.090 per kg, gula pasir Rp14.738 per kg dan garam dapur Rp3.302 per 250 gram.

Kemudian, harga kentang naik Rp34 jadi Rp17.795 per kg, tomat buah naik Rp296 jadi Rp15.068 per kg, kelapa kupas naik Rp81 jadi RP9.743 per butir, daging sapi naik Rp345 jadi Rp145.465 per kg, dan ikan bandeng naik Rp354 jadi Rp42.205 per kg.

Sementara itu, secara rata-rata nasional bahan pangan beberapa mengalami kenaikan dan juga penurunan. Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional, tepung terigu turun 0,72 persen dibanding pekan lalu jadi Rp11.040 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng curah turun 0,67 persen jadi Rp14.840 per liter, tepung terigu kemasan turun 0,58 persen jadi Rp13.640 per kg, gula konsumsi turun 0,21 persen jadi Rp14.500 per kg dan daging ayam ras turun 0,37 persen jadi Rp37.660 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit merah turun 1,50 persen jadi Rp40.750 per kg, daging sapi turun 0,58 persen jadi Rp134.240 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 1,33 persen jadi Rp17.740 per liter, cabai merah keriting turun 0,82 persen jadi Rp34.030 per kg, dan harga bawang merah turun 0,46 persen jadi Rp36.890 per kg.

Adapun, harga beras premium naik Rp0.44 persen jadi Rp13.620 per kg, bawang putih naik 0,56 persen jadi Rp37.400 per kg, telur ayam ras naik 0,26 persen jadi Rp30.570 per kg, ikan kembung naik 0.86 persen jadi Rp39.940 per kg, dan harga garam naik 2,53 persen jadi Rp11.730 per kg.

