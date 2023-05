Wanti-Wanti Delhi Policy Group untuk Kesepakatan dalam Presidensi G20 India

Bisnis.com, JAKARTA - Delhi Policy Group (DPG) mengingatkan presidensi G20 India yang puncaknya akan dilangsungkan pada 9-10 September 2023 harus memperhatikan kepentingan terbaik dari sejumlah besar umat manusia

Mengutip dari laman resmi Delhi Policy Group (DPG), dalam diskusi media yang dilaksanakan bersama pada Rabu (17/5/2023) anggota DPG menanggapi presidensi G20 India dengan mengatakan di bawah kepemimpinan India, G20 perlu menghasilkan kebijakan yang berdampak luas.

“Ini adalah pandangan strategis PM India, bahwa jika G20 mengambil keputusan, maka keputusan itu harus memperhatikan kepentingan terbaik dari sejumlah besar umat manusia,” dikutip dari laman DPG .

Dengan posisi ini, keputusan pada G20 nanti tidak boleh hanya untuk kepentingan anggotanya saja, ekonomi industri maju, ekonomi berkembang, ataupun pengelompokan lain dalam G20. “Itu harus benar-benar untuk kepentingan perkembangan dunia.”

DPG juga berharap selama Presidensi G20 India kali ini, akan ada kemajuan dalam pembagian sumber daya, teknologi dan keuangan global yang lebih adil. Hal tersebut juga perkembangan yang sejalan dengan pendekatan India, yakni harus ada tatanan dunia yang lebih demokratis, inklusif dan adil.

Sebagaimana diketahui, KTT G20 New Delhi India akan dilaksanakan pada 9-10 September 2023 dengan tema One Earth, One Family dan One Future.

Tema tersebut juga menyoroti mengenai Lifestyle for Environment yakni LiFE, yang terkait dengan lingkungan berkelanjutan dan pilihan yang bertanggung jawab dalam tingkat gaya hidup maupun pembangunan nasional.

Tindakan tersebut juga mengarah pada tindakan transformatif global yang menghasilkan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau dan lebih biru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News