Coldplay Bakal Konser di GBK, Hotel Sekitar Senayan Diburu Penggemar

Bisnis.com, JAKARTA- Kabar kedatangan Coldplay yang akan menggelar konser perdana di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta berpotensi mengerek okupansi hotel di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, grup musik asal Inggris, Coldplay resmi akan melangsungkan konser perdananya di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Adapun, tiket presale disebut rencananya mulai dijual pada 17-18 Mei 2023, sedangkan tiket umumnya dijual mulai 19 Mei 2023.

Berdasarkan sejumlah situs booking hotel online, sejumlah kamar di berbagai hotel ternama di sekitar Senayan mulai ludes untuk periode 14-16 November 2023. Hal ini tampak terjadi usai Coldplay memberikan pengumuman resminya pada pagi hari ini, Selasa (9/5/2023).

Pada situs Agoda, hotel Best Western Senayan terpantau pukul 10.40 WIB telah di pesan oleh 18 orang hari ini. Hotel berbintang 3 itu mencatat 4 tipe kamar telah habis dipesan pada periode menjelang konser Coldplay.

Adapun, tipe kamar yang sudah sold out yakni Standar Room-Double Bed dengan harga Rp485.314 per malam, tipe Deluxe Room-2 Single Beds, Non Smoking seharga Rp571.737 per malam, tipe Standard Room-2 Single Beds, Non Smoking dengan harga Rp486,295 per malam, dan tipe 1 Double Bed, Non-Smoking, Superior Room seharga Rp534.348 per malam.

Sementara itu, seluruh kamar di Hotel HARRIS Suites fX Sudirman telah terisi penuh pada periode yang sama. Pada situs tersebut dikatakan bahwa sebanyak 22 orang telah melakukan transaksi booking hari ini.

"Maaf, kami tidak lagi memiliki kamar di hotel ini pada tanggal pilihan Anda," informasi dari situs Agoda.

Tak hanya itu, Hotel Sawana Suites yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp538.978 per malam itu hanya sisa 2 kamar. Begitupun dengan Sunbreeze Hotel di Senayan yang hanya tersisa 1 kamar dengan harga Rp451.851 per malam.

Di sisi lain, dalam situs Traveloka, sejumlah hotel bintang 5 masih dapat dipesan dengan harga normal yakni mulai dari Rp4,4 juta seperti di The Langham Jakarta, sementara itu Hotel Mulia Senayan dapat dipesan dengan harga Rp4,3 juta per malam.

Hal yang sama di situs tiket.com, Century Park Hotel masih dapat dibooking dengan harga mulai dari Rp1,6 juta per malam. Tak hanya hotel, apartemen sewa di FX Residence dapat dibooking pada periode jelang konser Coldplay dengan harga Rp2,4 juta per malam.

