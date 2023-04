Lion Air Tawarkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran, Harga Mulai Rp338 Ribu

Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Lion Air memberikan penawaran spesial kepada para penumpang yang ingin mudik lebaran lebih awal pada tanggal 13 - 17 April 2023 dengan diskon harga tiket pesawat mulai Rp338 ribu.

Penawaran spesial tersbut khusus untuk keberangkatan dari Jakarta – Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) secara langsung (tidak berlaku rute transit) yang dilayani oleh Lion Air.

Adapun untuk rute lain seperti, Bandar Udara Internasional Juanda (SUB) Surabaya, ditawarkan dengan harga tiket Rp 595 ribu, kemudian Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani (SRG) Semarang, ditawarkan dengan harga tiket Rp 338 ribu, dan ke Yogyakarta, Bandar Udara Internasional Yogyakarta Kulonprogo (YIA) ditawarkan dengan harga tiket Rp 360 ribu.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, menyatakan, harga tiket tersebut berlaku untuk satu kali jalan (one way).

"Harga Belum termasuk PPN 11 persen Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), passenger service charge (pajak bandar udara atau airport tax) serta fuel surcharge (biaya tambahan yang dibebankan pada tiket pesawat udara terhadap kenaikan harga bahan bakar)" katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/4/2023).

Adapun promo ini berlaku untuk pembelian tiket penerbangan mulai 6 hingga 17 April 2023 dan periode terbang pada 13 - 17 April 2023. Pembelian tiket dilakukan melalui situs resmi www.lionair.co.id, aplikasi mobile Lion Air atau melalui agen-agen (offline dan online) tiket resmi mitra Lion Air.

Program spesial mudik Lebaran lebih awal dari Lion Air turut mendukung program pemerintah dalam kampanye Bangga Berwisata di Indonesia, sebagai upaya menarik banyak kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Momen liburan dan Lebaran 2023, Lion Air dapat berkontribusiterhadap wisata lokal.

LionAir mengajak para pelancong berlibur ke kota-kota di dalam negeri, wisatawan dapat membantu memulihkan industri pariwisata dalam negeri dan mendukung perekonomian lokal.

