Terpopuler Hari Ini: 11 Tol Dibuka Gratis saat Mudik dan Surga Barang Bekas Batam

Bisnis.com, JAKARTA - Artikel mengenai 11 jalan tol yang akan dibuka gratis saat mudik lebaran 2023 menjadi berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com.

Sebanyak 11 ruas tol tersebut ditargetkan dapat berfungsi pada 15 April 2023 atau sebelum cuti bersama pada 19-25 April 2023.

Lalu, berita terpopuler lainnya mengenai surga barang bekas Batam, di mana tas dan pakaian bekas banyak berdatangan dari negara tetangga, seperti Singapura.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Hore! 11 Jalan Tol Bakal Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan 11 ruas jalan tol sepanjang 220 kilometer yang akan dioperasikan secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2023.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menargetkan opreasional 11 ruas tol tersebut dapat berfungsi pada 15 April 2023 mendatang atau sebelum cuti bersama pada 19-25 April 2023.

"[Semuanya] sekitar 15 April ini, pokoknya sebelum cuti bersama. Kalau fungsional gratis, gratis semua itu," kata Basuki kepada wartawan di DPR, Selasa (4/4/2023).

2. Dilema Batam: Surga Barang Bekas di Indonesia Bagian Barat

Batam merupakan salah satu surga barang-barang bekas di Indonesia bagian barat. Kebanyakan tas dan pakaian bekas ini datang dari negeri tetangga, seperti Singapura.

Bahkan bukan hanya barang bekas, barang-barang palsu alias KW juga ikut membanjiri pasar-pasar di Batam.

Pemusnahan balpres yang dilakukan Bea Cukai (BC) di Batam, Senin (3/4/2023) merupakan salah satu upaya untuk menekan peredaran barang bekas, khususnya pakaian bebas dan sejenisnya di Batam.

3. Pemerintah Buka Sayembara Logo IKN, Ada Hadiah 10 Motor Listrik!

Pemerintah mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menjelaskan dalam sayembara pembuatan desain logo baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tahap pertama, telah ada 500 karya yang masuk dari desainer seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam ajang ini.

4. THR PNS Cair Hari Ini, Karyawan Swasta Kapan?

Tunjangan hari raya atau THR 2023 untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan mulai dibagikan hari ini, Selasa (4/4/2023).

THR yang diterima, terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, pencairan THR untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dimulai 4 April 2023.

5. Suram! Raksasa Ritel AS Walmart Lanjut PHK 2.000 Karyawan

Perusahaan ritel raksasa asal Amerika Serikat (AS), Walmart Inc berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua. Walmart bakal PHK lebih dari 2.000 karyawan dari total pekerja di lima gudang e-commerce AS tersebut.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (4/4/2023), PHK tersebut mencakup lebih dari 1.000 karyawan di gudang di Fort Worth, Texas, bersama dengan 600 tenaga kerja di pusat pemenuhan Pennsylvania, 400 di Florida, dan 200 di New Jersey.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :