Pemerintah Buka Sayembara Logo IKN, Ada Hadiah 10 Motor Listrik!

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menjelaskan dalam sayembara pembuatan desain logo baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tahap pertama, telah ada 500 karya yang masuk dari desainer seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam ajang ini.

Dari sekitar 500 desainer yang berminat, para ahli yang tergabung dalam kepengurusan ADGI kemudian memilih 10 desainer yang menjadi finalis dan berhak membuat desain logo baru Ibu Kota Nusantara.

Seleksi tahap awal adalah dengan cara open call ke seluruh member ADGI kemudian dikurasi lewat portfolio yang mereka submit dengan kriteria yang wajib, antara lain berprofesi sebagai desainer grafis profesional minimal 10 tahun dan berpengalaman dalam mengerjakan proyek identitas visual.

Melalui penyaringan berdasarkan syarat-syarat diatas oleh para dewan kurator ADGI maka terpilihlah 10 desainer finalis.

Bambang berharap, seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih logo baru IKN.

"Ibu Kota Nusantara adalah milik dan kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia dan dibangun untuk kemajuan bangsa Indonesia, oleh karenanya saya mengajak seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk terlibat berkontribusi kepada Ibu Kota negara baru ini dengan cara memilih logo yang paling sesuai untuk Ibu Kota Nusantara," kata Bambang dalam keterangan resminya, Selasa (4/4/2023).

Selanjutnya, 10 karya logo finalis tersebut diajukan oleh OIKN kepada Presiden untuk dipilih 5 logo yang diumumkan ke masyarakat.

Setelah diumumkan secara terbuka, masyarakat kemudian dilibatkan untuk memilih desain logo mana yang akan menjadi logo terbaik. Logo dengan jumlah pemilih terbanyak akan ditetapkan sebagai logo resmi Ibu Kota Nusantara.

Masyarakat dapat memilih logo tersebut melalui tautan www.ikn.go.id/pilihlogonusantara, mulai 4 April hingga 20 Mei 2023. Rencananya logo pilihan rakyat Indonesia terbanyak akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei 2023 di IKN Nusantara.

Desainer yang karya logonya terpilih dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai logo resmi IKN Nusantara akan mendapatkan hadiah sebesar Rp185 juta.

Adapun, 10 pemilih dari masyarakat yang beruntung juga akan diberikan hadiah berupa motor listrik yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Berikut daftar nama desainer dari 5 logo IKN yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih:



1. Agra Satria, pendiri dan direktur kreatif MATA Studio, alumni DKV ITB dan Master in Visual Branding Design Domus Academy Italy.

2. Aulia Akbar, desainer grafis yang berdomisili di Bandung. Dia merupakan lulusan ITENAS yang menjadi co-founder POT Branding House.

3. Dimas Fakhruddin, desainer grafis profesional asal Malang, Jawa Timur. Dia merupakan pendiri Yumakiso Studio, studio desain grafis yang berfokus pada branding, packaging, dan tipografi.

4. Ismiaji Cahyono, kepala Studio desain SUNvisual dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Lulusan DKV ITB ini mengawali kariernya di Leboye Design sebelum melanjutkan program master ke the school of the art Chicago melalui beasiswa fulbright.

5. Wildan Ilham, co-founder workbyw, konsultan brand di Jakarta. Karyanya telah dipublikasikan di berbagai media internasional seperti The Dieline dan Brand Magazine Hong Kong.

