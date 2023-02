Harga BBM Februari 2023, Pertamina, BP AKR, dan Shell Kerek Harga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa badan usaha penyalur BBM kompak mengalami penaikan. PT Pertamina (Persero), BP Indonesia, maupun Shell Indonesia melakukan penyesuaian harga pada hari ini, Rabu (1/2/2023).

BP AKR menaikkan harga hampir di seluruh jenis BBM. BP 90 menjadi Rp13.860 dari sebelumnya Rp12.950 per liter , BP 92 sebelumnya Rp13.030 menjadi Rp13.950 per liter dan BP Ultimate mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp13.810 menjadi Rp14.620 per liter. Adapun untuk BP Diesel mengalami penurunan dari sebelumnya Rp16.310 menjadi Rp16.260 per liter.

Senada, Shell juga melakukan penyesuaian harga. Dilansir dari laman resmi milik Shell, Rabu (1/1/2023), hampir sebagian BBM milik Shell mengalami penyesuaian harga kecuali Shell Diesel Ekstra yang berada di beberapa wilayah. Shell melakukan penaikan pada Shell Super, shell V-Power, Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+.

Baca Juga : Harga BBM Februari 2023, Pertamina dan Shell Kompak Naikan Harga

Shell Super yang tadinya Ro13.030 per liter sekarang menjadi Rp13.950. Shell V-Power sekarang menjadi Rp14.620,V-Power Diesel menjadi Rp16.980 per liter. Dan V-Power Nitro+ dari Rp14.180 per liter menjadi Ro14.980.

Adapun, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo naik menjadi Rp14.850 per liter, sementara Pertamina Dex naik menjadi Rp16.850 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Penyesuaian harga ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut harga BBM Pertamina, BP AKR dan Shell, Rabu (1/1/2023):

Baca Juga : Pengumuman! Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik per 1 Februari 2023

Pertamina

-Pertamax Turbo (RON 98) : Rp14.850 dari sebelumnya Rp14.050

-Pertamina Dex (CN 53) :Rp16.850 dari sebelumnya Rp16.750

-Pertamax (RON 92): Rp12.800 per liter

-Pertalite (Ron 90) : Rp10.000 per liter

-Dexlite (CN 51) : Rp16.150 per liter

-Bio Solar: Rp6.800 per liter

Shell

- Shell Super (RON 92) : Rp13.950 dari sebelumnya Rp13.030 per liter

- Shell V-Power (RON 95) : Rp14.620 dari sebelumnya Rp13.810 per liter

- Shell V-Power Diesel (CN 51) : Rp16.980 dari sebelumnnya Rp16.890 per liter

- Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp 14.980 dari sebelumnya Rp14.180 per liter

BP AKR

-BP 90: Rp 13.860 dari sebelumnya Rp12.940 per liter

-BP 92: Rp 13.950 dari sebelumnya Rp13.030 per liter

-BP Ultimate: Rp 14.620 dari sebelumnya Rp13.910 per liter

- BP Diesel: Rp 16.260 dari sebelumnya Rp16.301 per liter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :