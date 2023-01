Batik Air Resmi Layani Rute Penerbangan Langsung dari Bali ke Australia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Batik Air mulai melayani penerbangan langsung atau tanpa henti rute Bali ke Sydney dan Melbourne, Australia, Kamis (5/1/2023).



Maskapai anak usaha Lion Air Group itu terbang perdana menuju Sydney dan Melbourne melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali (DPS).



Sementara itu, destinasi penerbangan Batik Air itu yakni Bandar Udara Internasional Sydney Kingsford Smith, Sydney (SYD), dan Bandar Udara Internasional Melbourne, Melbourne (MEL).



"Penerbangan Bali ke Sydney dan Melbourne menawarkan keuntungan kepada pebisnis dan pelancong, antara lain: Memperlancar mobilisasi pebisnis dan wisatawan, sehingga mampu memperpendek jarak dan mempersingkat waktu perjalanan," jelas Corporate Communication Strategic Batik Air Danang Mandala Prihantoro melalui siaran pers, dikutip Jumat (6/1/2023).



Melalui penerbangan rute Bali-Sydney-Bali dan Bali-Melbourne-Bali itu, pebisnis dan wisatawan dari Bandung, Jakarta, Kupang, Lombok, Makassar, Manado, Solo Surakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta Kulonprogo, Semarang, Balikpapan, Bima, Ende, Maumere, Tambolaka, Waingapu dan destinasi lainnya dapat singgah (transit) di Bali untuk melanjutkan penerbangan ke Australia.



Danang juga mengatakan pembukaan rute langsung ke Australia itu bakal berkontribusi dalam pergerakan perekonomian antarnegara seperti perdagangan, arus logistik ekspor dan impor, pariwisata, dan pendidikan.



Setiap penumpang Batik Air rute tersebut juga bakal mendapatkan makanan dan minuman (inflight meals); gratis bagasi 20 kilogram (kg) untuk kelas ekonomi dan 30 kg kelas bisnis; dan hiburan.



Di sisi lain, penerbangan berjadwal (regular flight) Bali--Australia--Bali itu menggunakan jenis pesawat Boeing 737-800NG yang terdiri dari 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.



"Armada ini merupakan generasi modern dan baru yang dikirim dari pabrikan pesawat," lanjut Danang.



Berikut jadwal penerbangan reguler rute Bali-Sydney-Bali dan Bali-Melbourne-Bali selengkapnya:



- Bali (DPS) ke Sydney (SYD)

No. terbang ID-6005

Waktu berangkat 20.55

Jadwal tiba 06.05

Frekuensi setiap hari atau tujuh kali seminggu;



- Sydney (SYD) ke Bali (DPS)

No. terbang ID-6006

Waktu berangkat 06.55

Jadwal tiba 10.20

Frekuensi setiap hari atau tujuh kali seminggu;



- Bali (DPS) ke Melbourne (MEL)

No. terbang ID-6003

Waktu berangkat 20.20

Jadwal tiba 05.00

Frekuensi setiap hari atau tujuh kali seminggu;



- Melbourne (MEL) ke Bali (DPS)

No. terbang ID-6003

Waktu berangkat 06.00

Jadwal tiba 08.50

Frekuensi setiap hari atau tujuh kali seminggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : batik air lion air bali australia