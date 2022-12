Tren Hunian: Fitur Smart Home Tingkatkan Minat Beli Properti

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tren rumah pintar atau smart home kini semakin diminati konsumen di Indonesia. Pasalnya, rumah berbasis teknologi canggih ini menawarkan sejumlah keuntungan menarik dan menjawab kebutuhan masyarakat masa kini.

Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan fitur-fitur smart home bisa menarik minat para pencari rumah jika menawarkan keuntungan yang nyata misalnya efisiensi dan keamanan.

"Fitur smart home bisa menjadi tambahan yang meningkatkan daya tarik sebuah hunian," kata Marine kepada Bisnis, Rabu (7/12/2022).

Smart home atau rumah pintar merupakan sebutan untuk teknologi dalam bidang perumahan yang membuat penghuninya dapat mengontrol rumah lewat jarak jauh.

Melalui fitur ini, penghuni rumah dapat mengendalikan suhu ruangan, pencahayaan, akses keamanan rumah, TV, dan lainnya dari jarak jauh atau melalui sensor tertentu.

Menurut Marine, pemilihan vendor penyedia teknologi juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem smart home.

"Used case lain dari smart home misalnya bagi pemilik hunian yang menyewakan unitnya dengan durasi pendek, bisa memudahkan proses check in dan check out dengan akses yang diatur dari jarak jauh," ujarnya.

Menariknya, smart home juga dapat menghemat energi. Pasalnya, penghuni dapat mengontrol konsumsi dan produksi energi rumah dari energi terbarukan, membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi karbon, serta menghemat biaya.

"Teknologi smart home juga dapat menghemat dan meningkatkan kenyamanan misalnya jika dihubungkan dengan kendali AC dan pencahayaan," jelasnya.

Apalagi, berdasarkan hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2022, aspek lingkungan dan aspek kesehatan merupakan faktor penting yang saat ini sangat diperhatikan apra pencari rumah.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 83 persen responden survei rela membayar lebih untuk memiliki properti dengan smart home system.

Di samping itu, Marine menegaskan, secara umum minat dan pertimbangan dalam pembelian rumah tentu masih ditentukan oleh lokasi dan harga.

