Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

Menaker Yassierli mengimbau perusahaan swasta memberi kesempatan kepada pekerja agar bisa merayakan HUT RI ke-80 seiring ditetapkannya cuti bersama
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 20:04
Share
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025) - BISNIS/Ni Luh Anggela,.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025) - BISNIS/Ni Luh Anggela,.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau agar perusahaan swasta dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-80 RI pada 18 Agustus 2025.

Hal ini menyusul perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, yang menetapkan tanggal tersebut sebagai hari cuti bersama.

“Cuti bersama ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kami berharap seluruh masyarakat, termasuk para pekerja/buruh, dapat berpartisipasi aktif memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (8/8/2025).

Meskipun cuti bersama bersifat fakultatif, dia mendorong agar perusahaan dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pekerja untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perayaan.

Yassierli pun mengimbau agar perusahaan dan pekerja dapat berdialog mengenai teknis pelaksanaannya sehingga peringatan HUT RI tetap semarak tanpa mengganggu kelancaran kegiatan usaha.

“Kami ingin kemeriahan HUT ke-80 RI tetap terjaga, sambil memastikan dunia usaha dan industri tetap berjalan,” katanya.

Baca Juga

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penetapan ini dituangkan dalam SKB 3 Menteri yakni menteri agama, menteri ketenagakerjaan, serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

SKB ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. 

Perubahan ini secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost
Premium
26 menit yang lalu

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA
Premium
1 jam yang lalu

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menaker Yassierli Buka Program Pelatihan Berbasis Proyek di Serang

Menaker Yassierli Buka Program Pelatihan Berbasis Proyek di Serang

Ada 1 Juta Sarjana Menganggur, Wamenaker Salahkan Mafia Regulasi

Ada 1 Juta Sarjana Menganggur, Wamenaker Salahkan Mafia Regulasi

KPK Sita Harley Davidson Eks Stafsus Menaker Ida Fauziyah di Kasus Pemerasan Agen TKA

KPK Sita Harley Davidson Eks Stafsus Menaker Ida Fauziyah di Kasus Pemerasan Agen TKA

Apakah Teknologi AI Ancam Tenaga Kerja RI? Ini Kata Kemenaker

Apakah Teknologi AI Ancam Tenaga Kerja RI? Ini Kata Kemenaker

Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025

18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Imbas Dinamika Global, PM Malaysia Anwar Ibrahim Minta Negara Asean Cepat Beradaptasi
Ekonomi Global
8 menit yang lalu

Imbas Dinamika Global, PM Malaysia Anwar Ibrahim Minta Negara Asean Cepat Beradaptasi

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi

Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI
Jasa & Niaga
22 menit yang lalu

Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

Penggilingan Padi Ramai-ramai Tutup Imbas Isu Beras Oplosan
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Penggilingan Padi Ramai-ramai Tutup Imbas Isu Beras Oplosan

Viral Isi Surat GRIB Jaya Geruduk Golf Pondok Indah, Klaim Kepemilikan Tanah
Properti
1 jam yang lalu

Viral Isi Surat GRIB Jaya Geruduk Golf Pondok Indah, Klaim Kepemilikan Tanah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel