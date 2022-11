Harga Pangan Hari Ini 8 November: Telur, Cabai, Bawang, dan Minyak Goreng Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga komoditas pangan hari ini, Selasa (8/11/2022) terpantau mengalami kenaikan. Beberapa di antaranya, yaitu harga telur ayam ras, cabai, bawang, dan minyak goreng kemasan.

Berdasarkan data dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga telur ayam ras naik Rp200 menjadi Rp28.700 per kilogram (kg), sebelumnya komoditas ini dihargai Rp28.500 per kg.

Tak hanya itu, harga cabai merah besar dan cabai rawit merah ikut mengalami kenaikan. Untuk cabai merah besar kenaikan terjadi hingga Rp400 menjadi Rp36.000 per kg, sementara cabai rawit merah naik Rp1.000 menjadi Rp47.600 per kg, yang awalnya Rp46.400 per kg.

Namun, cabai merah keriting justru mengalami penurunan sebanyak Rp300, yang semula Rp35.100 per kg kini menjadi Rp34.800 per kg.

Harga komoditas bawang ikut mengalami kenaikan. Harga bawang merah kini dibanderol Rp35.600 per kg dari sebelumnya Rp35.100 per kg. Sementara itu, harga bawang putih naik menjadi Rp25.900 per kg yang semula Rp25.800 per kg.

Adapun, harga minyak goreng curah terpantau stabil tak mengalami kenaikan maupun penurunan. Akan tetapi, harga minyak goreng kemasan naik dari Rp15.900 per liter menjadi Rp16.100 per liter. Di sisi lain, minyak goreng kemasan Minyakita turun dari Rp14.000 menjadi Rp13.900 per liter hari ini.

Untuk komoditas lainnya, seperti daging sapi turun dari Rp136.000 per kg menjadi Rp135.800 per kg. Sementara itu, harga kedelai impor dan tepung terigu masih stabil, yaitu masing-masing Rp14.800 dan Rp13.000 per kg.

