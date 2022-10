Gangguan Mesin Pesawat, Lion Air Kembali ke Bandara Soekarno Hatta

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - AirNav Indonesia menerima laporan adanya gangguan mesin pesawat yang dialami oleh Lion Air JT330 dengan rute Jakarta-Palembang sehingga harus kembali ke bandara asal atau return to base.

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi menjelaskan pesawat Lion Air dengan jenis Boeing B738 tersebut dijadwalkan terbang menuju Palembang dan lepas landas pada Pukul 17.13 WIB.

Namun, satu menit setelah lepas landas atau tepatnya pukul17.14, pesawat dengan nomor penerbangan LNI330 tersebut melaporkan adanya gangguan pada mesin pesawat dan meminta untuk mendarat.

"Setelah itu, pada pukul17.46, pesawat dengan registrasi PK LKK mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya melalui keterangan kepada media, Rabu (26/10/2022).

Seperti sebelumnya diberitakan, salah satu pesawat Lion Air dikabarkan kembali lagi ke setelah lepas landas. Pesawat tersebut dikabarkan mengalami kendala teknis.

Informasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Dia menyebut insiden pesawat kembali lagi ke bandara tersebut terjadi pukul 17.13 WIB.

Menurut Endra, ada pesawat tujuan Palembang take off 17.13 WIB mengalami kendala teknis dan return to base ke Bandara Soetta.

