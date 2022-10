Harga Pangan Hari Ini 24 Oktober: Harga Bawang Merah dan Cabai Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki pekan terakhir Oktober 2022, harga bawang dan cabai terpantau mengalami penurunan, sedangkan harga telur dan daging ayam kompak naik.

Berdasarkan data dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) hari ini, Senin (24/10/2022), harga bawang merah turun Rp100 dari Rp35.500 menjadi Rp35.400 per kilogram (kg) dibandingkan Jumat pekan lalu.

Pada periode yang sama, harga cabai merah keriting turun Rp1.050 dari Rp43.700 menjadi Rp42.650 per kg. Komoditas cabai merah lainnya, yaitu cabai merah besar justru mengalami kenaikan Rp400 menjadi Rp43.500 per kg.

Harga cabai rawit hijau dan rawit merah kompak turun. Rawit hijau turun Rp600 dari Rp40.750 menjadi Rp40.150 per kg. Sementara itu, harga cabai rawit merah turun Rp1.750 dari Rp53.550 menjadi Rp51.800 per kg.

Selain cabai dan bawang, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 turun Rp100 menjadi Rp21.700 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek 2 juga turun tipis Rp50 menjadi Rp20.050 per kg.

Selain komoditas yang mengalami kenaikan pada pekan terakhir Oktober 2022, PIHPSN mencatat adanya kenaikan rata-rata harga minyak goreng curah sebesar Rp100 menjadi Rp14.500 per kg.

Harga daging ayam ras juga naik Rp100 menjadi Rp33.800 per kg. Begitu pula untuk harga bawang putih yang naik tipis sebesar Rp50 menjadi Rp27.950 per kg.

Komoditas lainnya terpantau stabil. Bahkan seluruh jenis beras berada dalam harga yang stabil sejak pekan lalu. Harga keseluruhan beras stabil di rata-rata Rp12.200 per kg.

Harga gula pasir tetap di angka Rp15.050 per kg. Harga daging sapai bertengger di angka Rp133.600 per kg. Komoditas telur ayam juga tetap di harga Rp28.350 per kg.

Seiring dengan kenaikan beberapa komoditas secara nasional, harga komoditas di Jakarta juga ikut naik. Info Pangan Jakarta melaporkan kenaikan juga terjadi pada bawang merah menjadi Rp36.666 per kg (naik Rp156) dan cabai merah besar di harga Rp53.720 per kg (naik Rp298).

