Harga Pangan Hari Ini 27 September: Harga Beras dan Bawang Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pangan mulai dari bawang putih, beras dan daging sapi di rata-rata pasar tradisional tercatat naik pada hari ini, Selasa (27/9/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Selasa (27/9/2022), harga bawang putih naik 0,17 persen dibanding kemarin jadi Rp28.800 per kilogram (kg).

Selain itu, harga beras kualitas super I juga naik 0,37 persen jadi Rp13.400 per kg. Kemudian bahan pokok (bapok) lain yang naik yaitu daging sapi kualitas 2 naik 0,04 persen jadi Rp127.950 per kg, daging sapi kualitas I Rp137.450 per kg, naik 0,11 persen dan daging ayam ras naik 0,14 persen jadi Rp34.650 per kg.

Sementara itu, harga bahan pokok yang turun antara lain cabai merah besar jadi Rp53.900 per kg, turun 3,75 persen jika dibandingkan kemarin.

Harga cabai merah keriting juga turun 5,32 persen jadi Rp56.100 per kg, cabai rawit hijau turun 2,22 persen jadi Rp48.350 per kg dan bawang merah turun 0,7 persen jadi Rp35.350 per kg.

Adapun, harga bapok yang stabil yaitu beras kualitas medium II Rp11.950 per kg, kualitas super II Rp13.050 per kg, beras medium I Rp12.100 per kg, kualitas bawah II Rp10.700 per kg, kualitas bawah I Rp11.000, gula pasir premium Rp15.850 per kg, gula pasir lokal Rp14.450 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng curah juga harganya masih stabil di Rp14.450 per kg, minyak goreng kemasan merek 2 Rp20.700 per kg, dan merek 1 Rp22.300 per kg.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga pangan di pasar Pekanbaru relatif stabil. Dia mencatat, khusus komoditas telur ayam ras harga saat ini adalah Rp25.600 per kg, atau turun dari minggu lalu yang tercatat di harga Rp27.000 per kg. Komoditas lain yang terpantau turun adalah bawang merah yang saat ini Rp30.000 per kg dari minggu lalu Rp34.000 per kg.

Mendag Zulkifli Hasan mencatat, ada sedikit kenaikan harga beras premium di Pasar Cik Puan Pekanbaru kemarin, Senin (26/9/2022). Namun, kenaikan harga tersebut sudah dimitigasi melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Melalui KPSH, Bulog akan melepas cadangan beras pemerintah jika harga beras medium di suatu wilayah lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan.

“Soal beras, tidak usah khawatir, Bulog menjual beras medium dengan harga tetap yaitu Rp9.950. Oleh karena itu, Bulog tadi turun dan masyarakat bisa selalu mencari beras Bulog,” kata Zulkifli dalam keterangan pers, Senin (26/9/2022).

